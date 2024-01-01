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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 37
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 24
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Majestica

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29 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LED ZEPPELIN

26 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит STRATOVARIUS

18 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LIMAHL

11 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ZZ TOP

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

3 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит RAY PARKER JR.

19 окт 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SKID ROW

15 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита SCORPIONS от вокалиста MAJESTICA

7 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита ROXETTE от вокалиста MAJESTICA

1 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита DOLLY PARTON от вокалиста MAJESTICA

24 сен 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA выпускает сборник кавер-версий

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита ALPHAVILLE от вокалиста MAJESTICA

16 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита BACKSTREET BOYS от вокалиста MAJESTICA

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита Селин Дион от вокалиста MAJESTICA

2 сен 2024 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от вокалиста MAJESTICA

28 авг 2024 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от вокалиста MAJESTICA

19 авг 2024 : 		 Кавер-версия IRENE CARA от вокалиста MAJESTICA

10 авг 2024 : 		 Кавер-версия DEEP PERPLE от вокалист MAJESTICA

18 июл 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

12 июн 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит AC/DC

3 июн 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

26 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит EROS RAMAZZOTTI

22 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит ABBA

18 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE

6 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит BON JOVI

21 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит BEYONCÉ
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Вокалист MAJESTICA исполняет хит LED ZEPPELIN



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции LED ZEPPELIN "IMMIGRANT SONG"




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