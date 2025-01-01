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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
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Majestica

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10 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет E-TYPE

24 фев 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE

14 фев 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Percy Sledge

7 фев 2025 : 		 Новое видео MAJESTICA

31 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит SCOOTER

25 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит VAN HALEN

18 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA пытается в DEEP PURPLE

15 янв 2025 : 		 Новое видео MAJESTICA

23 дек 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет рождественский хит

17 дек 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет рождественский хит

29 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LED ZEPPELIN

26 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит STRATOVARIUS

18 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LIMAHL

11 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ZZ TOP

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

3 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит RAY PARKER JR.

19 окт 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SKID ROW

15 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита SCORPIONS от вокалиста MAJESTICA

7 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита ROXETTE от вокалиста MAJESTICA

1 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита DOLLY PARTON от вокалиста MAJESTICA

24 сен 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA выпускает сборник кавер-версий

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита ALPHAVILLE от вокалиста MAJESTICA

16 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита BACKSTREET BOYS от вокалиста MAJESTICA

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита Селин Дион от вокалиста MAJESTICA

2 сен 2024 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от вокалиста MAJESTICA

28 авг 2024 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от вокалиста MAJESTICA
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|||| сегодня

Вокалист MAJESTICA исполняет E-TYPE



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции E-TYPE ”Set the world on fire”.




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