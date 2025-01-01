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Новое видео MAJESTICA



A Story In The Night, новое видео группы MAJESTICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Power Train, выход которого намечен на седьмое февраля. https://majesticametal.com/







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