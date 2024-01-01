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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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Majestica

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11 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ZZ TOP

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

3 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит RAY PARKER JR.

19 окт 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SKID ROW

15 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита SCORPIONS от вокалиста MAJESTICA

7 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита ROXETTE от вокалиста MAJESTICA

1 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита DOLLY PARTON от вокалиста MAJESTICA

24 сен 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA выпускает сборник кавер-версий

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита ALPHAVILLE от вокалиста MAJESTICA

16 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита BACKSTREET BOYS от вокалиста MAJESTICA

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита Селин Дион от вокалиста MAJESTICA

2 сен 2024 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от вокалиста MAJESTICA

28 авг 2024 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от вокалиста MAJESTICA

19 авг 2024 : 		 Кавер-версия IRENE CARA от вокалиста MAJESTICA

10 авг 2024 : 		 Кавер-версия DEEP PERPLE от вокалист MAJESTICA

18 июл 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

12 июн 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит AC/DC

3 июн 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

26 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит EROS RAMAZZOTTI

22 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит ABBA

18 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE

6 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит BON JOVI

21 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит BEYONCÉ

14 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит QUEEN

8 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит KISS

1 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит REDNEX
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|||| сегодня

Вокалист MAJESTICA исполняет хит ZZ TOP



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции ZZ TOP "Legs".

MAJESTICA Frontman TOMMY JOHANSSON Shares Cover Of ZZ TOP Classic




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