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Вокалист MAJESTICA пытается в DEEP PURPLE



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции "Child In Time". Как оно было примерно в таком же возрасте, для сравнения доступно ниже.











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