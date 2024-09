сегодня



Вокалист MAJESTICA выпускает сборник кавер-версий



TOMMY JOHANSSON выпускает новый сборник кавер-версий "Best Of The '80s - Pt. 2":



"No Easy Way Out" (Robert Tepper)

"Highland" (One More Time)

"Aces High" (Iron Maiden)

"Canelloni Macaroni" (Lasse Holm)

"The Phantom Of The Opera" (Andrew Lloyd Weber)

"The Winner Takes It All" (ABBA)

"Sign Of The Times" (Europe)

"Separate Ways" (Journey)

"You're The Inspiration" (Chicago)







