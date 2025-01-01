15 мар 2025



Вокалист MAJESTICA исполняет BARA BADA BASTU



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции KAJ BARA BADA BASTU. Этот трек будет представлен от Швеции на Евровидении. https://majesticametal.com/











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