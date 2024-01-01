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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 52
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Majestica

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18 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LIMAHL

11 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ZZ TOP

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

3 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит RAY PARKER JR.

19 окт 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SKID ROW

15 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита SCORPIONS от вокалиста MAJESTICA

7 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита ROXETTE от вокалиста MAJESTICA

1 окт 2024 : 		 Кавер-версия хита DOLLY PARTON от вокалиста MAJESTICA

24 сен 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA выпускает сборник кавер-версий

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита ALPHAVILLE от вокалиста MAJESTICA

16 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита BACKSTREET BOYS от вокалиста MAJESTICA

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия хита Селин Дион от вокалиста MAJESTICA

2 сен 2024 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от вокалиста MAJESTICA

28 авг 2024 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от вокалиста MAJESTICA

19 авг 2024 : 		 Кавер-версия IRENE CARA от вокалиста MAJESTICA

10 авг 2024 : 		 Кавер-версия DEEP PERPLE от вокалист MAJESTICA

18 июл 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

12 июн 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит AC/DC

3 июн 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

26 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит EROS RAMAZZOTTI

22 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит ABBA

18 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE

6 май 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит BON JOVI

21 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит BEYONCÉ

14 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит QUEEN

8 апр 2024 : 		 Гитарист MAJESTICA исполняет хит KISS
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|||| сегодня

Вокалист MAJESTICA исполняет хит LIMAHL



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции LIMAHL "Never Ending Story"

MAJESTICA Frontman TOMMY JOHANSSON Shares Epic Power Metal Cover Of '80s Hit "Never Ending Story" (Video)




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