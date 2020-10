сегодня



Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH



Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), басист Rob "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и барабанщик Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), опубликовала свою версию композиции "Under The Sun", которая будет включена в "Vol. 4 [Redux]".



Трек-лист:



01. THOU - Wheels of Confusion



02. THE OBSESSED - Tomorrow's Dream



03. HIGH REEPER - Changes



04. MATT PIKE - FX



05. SPIRIT ADRIFT - Supernaut



06. GREEN LUNG - Snowblind



07. WHORES - Cornucopia



08. TONY REED - Laguna Sunrise



09. HAUNT - St. Vitus Dance



10. ZAKK SABBATH - Under The Sun



















+1 -0



просмотров: 210