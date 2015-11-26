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Zakk Wylde

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|||| 23 ноя 2018

ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY



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Гитарист Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY, ZAKK SABBATH) недавно поговорил с Deathwish Coffee's "Fueled By Death Cast" — небольшая выдержка доступна ниже.

О возвращении к OZZY:

«Все идет как обычно. Я тогда всегда говорил, что это настоящее чудо, все то, что тогда было сделано, потому что вокруг все постоянно ржут. Все, что мне нужно сделать, это побыть с боссом около пяти минут... он всегда злится на себя, и что бы ни происходило в мире, или что бы там ни происходило рядом. Он такой смешной, чувак».

О турах с Ozzy, BLS, ZAKK SABBATH и сольных шоу:

«Мне это нравится. И я ничего бы не поменял. Вот почему у тебя в пятнадцать на стене висят постеры. Я живу мечтой».

О своих фанатах:

»Это не фэны — это знаменитости. Это черная семья BLACK LABEL или семья ZAKK SABBATH или семья Ozzy. Я знаю людей с BLACK LABEL уже более 20 лет. У них были дети, и теперь их детям около 19 лет... Все как одна гигантская семья. Это почти как у THE GRATEFUL DEAD. Это больше, чем группа. У всех есть общие точки соприкосновения, где все встречаются, хорошо проводят время и все такое. Это определенно круто»

Об общении с фанатами:

»Просто будьте добры к людям... Я буду сидеть готовится что-то съесть, а тут ко мне:"Эй, Закк, можно фоточку?" И ты на это: "да не проблема, чувачелло!" Все это займет пару секунд. Просто не нужно быть козлом, вот и все».



ZAKK WYLDE:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR


23 ноя 2018, 15:07		Zakk Wylde о своём интервью: «Это какая-то хрень!»


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