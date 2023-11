сегодня



Новый альбом ZAKK SABBATH выйдет весной



Проект ZAKK SABBATH, в который входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), Robert "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и Joey Castillo (DANZIG, QUEEN OF THE STONE AGE), выпустит новый двойной альбом "Doomed Forever Forever Doomed", первого марта. Основой для него станут альбомы "Paranoid" (1970) и "Master Of Reality" (1971).



Трек-лист:



Doomed Forever



01. War Pigs

02. Paranoid

03. Planet Caravan

04. Iron Man

05. Electric Funeral

06. Hand Of Doom

07. Rat Salad

08. Fairies Wear Boots



Forever Doomed



01. Sweet Leaf

02. After Forever

03. Embryo

04. Children Of The Grave

05. Orchid

06. Lord Of This World

07. Solitude

08. Into The Void







