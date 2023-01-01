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Zakk Wylde

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28 ноя 2023 : 		 Новый альбом ZAKK SABBATH выйдет весной

28 ноя 2022 : 		 Демонстрационное видео от ZAKK WYLDE

28 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом

20 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

25 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»

13 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE
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Новый альбом ZAKK SABBATH выйдет весной



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Проект ZAKK SABBATH, в который входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), Robert "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и Joey Castillo (DANZIG, QUEEN OF THE STONE AGE), выпустит новый двойной альбом "Doomed Forever Forever Doomed", первого марта. Основой для него станут альбомы "Paranoid" (1970) и "Master Of Reality" (1971).

Трек-лист:

Doomed Forever

01. War Pigs
02. Paranoid
03. Planet Caravan
04. Iron Man
05. Electric Funeral
06. Hand Of Doom
07. Rat Salad
08. Fairies Wear Boots

Forever Doomed

01. Sweet Leaf
02. After Forever
03. Embryo
04. Children Of The Grave
05. Orchid
06. Lord Of This World
07. Solitude
08. Into The Void




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