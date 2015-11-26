ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

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все новости группы
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США
30 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE о событиях в Париже
24 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом
15 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
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Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
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ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
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ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
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OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
23 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
4 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
12 май 2014 :
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Нашлась гитара ZAKK WYLDE
24 янв 2014 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
18 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
31 окт 2013 :
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ZAKK WYLDE в акустике
2 авг 2013 :
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Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
25 июн 2013 :
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Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
17 май 2013 :
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ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
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ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
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Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
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ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
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Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
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ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
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ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
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Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
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ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
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сегодня
ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY
17 мая BLACK LABEL SOCIETY выпустят переосмысленную версию дебютного альбома "Sonic Brew", получившую название "Sonic Brew - 20th Anniversary Blend 5.99 - 5.19".
«Фишка в том, что у меня нет двухдюймовых лент — у меня нет всех записей, что я сделал, но у меня есть мастера. Но у меня не было этих, так что я пошёл и пересвёл пластинку, что просто нереально, смекаете? Так что есть то, что есть: только DAT и только CD».
Однако Wylde отправился в студию The Black Vatican, и барабанщик группы, Jeff Fabb, и басист John DeServio переписали кое-какие партии.
«Мы просто называем это "перемешиванием", потому что мы лишь несколько туповатых хипстеров, так и живём (смеётся), а ведь все вокруг считают нас куда как гениальнее (смеётся). Главное, что я не хотел менять на этой записи, — это исполнение, потому что магия этого исполнения именно то, за что мы любим эту пластинку. Я бы не хотел слушать "Led Zeppelin II", если бы Robert Plant, Jimmy Page и John Paul Jones перезаписали его — нафига козе боян?»
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