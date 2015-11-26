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ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY



17 мая BLACK LABEL SOCIETY выпустят переосмысленную версию дебютного альбома "Sonic Brew", получившую название "Sonic Brew - 20th Anniversary Blend 5.99 - 5.19".



«Фишка в том, что у меня нет двухдюймовых лент — у меня нет всех записей, что я сделал, но у меня есть мастера. Но у меня не было этих, так что я пошёл и пересвёл пластинку, что просто нереально, смекаете? Так что есть то, что есть: только DAT и только CD».



Однако Wylde отправился в студию The Black Vatican, и барабанщик группы, Jeff Fabb, и басист John DeServio переписали кое-какие партии.



«Мы просто называем это "перемешиванием", потому что мы лишь несколько туповатых хипстеров, так и живём (смеётся), а ведь все вокруг считают нас куда как гениальнее (смеётся). Главное, что я не хотел менять на этой записи, — это исполнение, потому что магия этого исполнения именно то, за что мы любим эту пластинку. Я бы не хотел слушать "Led Zeppelin II", если бы Robert Plant, Jimmy Page и John Paul Jones перезаписали его — нафига козе боян?»













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