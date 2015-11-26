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Zakk Wylde

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6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE

11 авг 2016 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

30 июн 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH

28 май 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

19 май 2016 : 		 Смайлики от ZAKK WYLDE

30 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE открыл своё дело

12 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды

11 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE

29 мар 2016 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

23 мар 2016 : 		 Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?

19 мар 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY

2 мар 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY

25 фев 2016 : 		 Новая песня ZAKK WYLDE

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

15 янв 2016 : 		 Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле
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ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY



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17 мая BLACK LABEL SOCIETY выпустят переосмысленную версию дебютного альбома "Sonic Brew", получившую название "Sonic Brew - 20th Anniversary Blend 5.99 - 5.19".

«Фишка в том, что у меня нет двухдюймовых лент — у меня нет всех записей, что я сделал, но у меня есть мастера. Но у меня не было этих, так что я пошёл и пересвёл пластинку, что просто нереально, смекаете? Так что есть то, что есть: только DAT и только CD».

Однако Wylde отправился в студию The Black Vatican, и барабанщик группы, Jeff Fabb, и басист John DeServio переписали кое-какие партии.

«Мы просто называем это "перемешиванием", потому что мы лишь несколько туповатых хипстеров, так и живём (смеётся), а ведь все вокруг считают нас куда как гениальнее (смеётся). Главное, что я не хотел менять на этой записи, — это исполнение, потому что магия этого исполнения именно то, за что мы любим эту пластинку. Я бы не хотел слушать "Led Zeppelin II", если бы Robert Plant, Jimmy Page и John Paul Jones перезаписали его — нафига козе боян?»

ZAKK WYLDE On 20th Anniversary Reissue Of BLACK LABEL SOCIETY's Sonic Brew -





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