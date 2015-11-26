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Zakk Wylde

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13 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE

11 авг 2016 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

30 июн 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH

28 май 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

19 май 2016 : 		 Смайлики от ZAKK WYLDE
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|||| 13 окт 2021

ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»



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ZAKK WYLDE в рамках интервью Q104.3 рассказал об ощущениях от возвращения на сцену с BLACK LABEL SOCIETY:

«Нас не было 18 месяцев, или сколько там — 19 месяцев — с момента нашего последнего выступления, которое состоялось в Милуоки в Rave, — это было последнее выступление BLACK LABEL. И я помню, как мы все думали: "Мы поедем домой недели на две, ну, может, месяц". Это было до того, как все узнали, что происходит. Мы подумали: "Просто предосторожность" или что-то в этом роде. И вот мы здесь 18 месяцев спустя, почти два года спустя. Но как только мы начали играть, было ощущение, что прошло всего недели две, и вот мы снова здесь.

Я дорожил каждым моментом, проведённым дома, потому что я постоянно гастролирую. Это, наверное, самый длинный перерыв за последние 20 с лишним лет. Потому что обычно, когда я дома, я дома совсем ненадолго. А на самом деле ты не дома, потому что работаешь над записью. И ты находишься в студии по 14 часов в день. У тебя всегда что-то происходит. Это было здорово. Я сказал своей жене: "Ты когда-нибудь спала с профессиональным выгульщиком собак? Ну, сейчас у тебя есть шанс, женщина". Так что я забочусь о собаках, и, конечно, привожу своего сына Саббата на его занятия по Джит Кун До, чего не бывает, когда я всё время в дороге. Но я люблю каждый вечер выходить на сцену и играть, а когда я дома, я люблю быть дома. Я действительно благословлён. Но те три концерта, которые мы дали совсем недавно, мы провели просто великолепно. Это было потрясающе».

ZAKK WYLDE








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