ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

ZAKK WYLDE в рамках интервью Q104.3 рассказал об ощущениях от возвращения на сцену с BLACK LABEL SOCIETY:
«Нас не было 18 месяцев, или сколько там — 19 месяцев — с момента нашего последнего выступления, которое состоялось в Милуоки в Rave, — это было последнее выступление BLACK LABEL. И я помню, как мы все думали: "Мы поедем домой недели на две, ну, может, месяц". Это было до того, как все узнали, что происходит. Мы подумали: "Просто предосторожность" или что-то в этом роде. И вот мы здесь 18 месяцев спустя, почти два года спустя. Но как только мы начали играть, было ощущение, что прошло всего недели две, и вот мы снова здесь.
Я дорожил каждым моментом, проведённым дома, потому что я постоянно гастролирую. Это, наверное, самый длинный перерыв за последние 20 с лишним лет. Потому что обычно, когда я дома, я дома совсем ненадолго. А на самом деле ты не дома, потому что работаешь над записью. И ты находишься в студии по 14 часов в день. У тебя всегда что-то происходит. Это было здорово. Я сказал своей жене: "Ты когда-нибудь спала с профессиональным выгульщиком собак? Ну, сейчас у тебя есть шанс, женщина". Так что я забочусь о собаках, и, конечно, привожу своего сына Саббата на его занятия по Джит Кун До, чего не бывает, когда я всё время в дороге. Но я люблю каждый вечер выходить на сцену и играть, а когда я дома, я люблю быть дома. Я действительно благословлён. Но те три концерта, которые мы дали совсем недавно, мы провели просто великолепно. Это было потрясающе».
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