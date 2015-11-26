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ZAKK WYLDE : «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»



ZAKK WYLDE (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, «трудно ли наступать друг другу на пятки» в рамках недавних туров "Experience Hendrix" или "Generation Axe":



«Скажем так: если ты любишь пиццу, то какая твоя любимая пицца? Они все замечательные. Это зависит от того, в каком вы настроении. Хотите ли вы пиццу "Маргарита" или обычную лепёшку? С чесноком или с грибами? Хотите с пепперони? Хотите с колбасой? Хотите с чем-то, что душе угодно?



Скажем так: если у вас на [мероприятии] будут играть Эдди Ван Хален, David Gilmour, Al Di Meola и Frank Marino, то всё, что они будут делать,— это просто быть собой; нет никакой конкуренции. Keith Richards будет просто Keith'ом Richards'ом. Он будет делать то, что обычно делает Keith. Если Keith — это пицца с пепперони, а Эдди Ван Хален — с чесноком и грибами, то я просто говорю, что так и будет. Нет никакой конкуренции.



Я помню отца Steve'а Vai'я, Stevie сказал это лучше всех: "Zakk, нет лучшего. Есть те, кто тебе нравятся". Потому что он любит Tom'а Waits'а; это его любимый певец. Он просто любит его". Но кто же тогда твой любимый певец? Tom Waits или Паваротти? Кто лучше? Adele или Stevie Nicks? Лучше тот, кто тебя цепляет. Какая ваша любимая запись LED ZEPPELIN? Для меня они все потрясающие. Это зависит от того, в каком настроении ты находишься, и какой альбом ты уже успел заездить до дыр. Например, вы говорите: "Я перегорел. Сейчас я послушаю "Presence". Я не могу больше слушать "Physical Graffiti". Но они все великолепны. Это зависит только от того, в каком настроении вы находитесь. Это самое замечательное в музыке!»







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