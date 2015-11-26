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Zakk Wylde

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10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE

11 авг 2016 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

30 июн 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH

28 май 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

19 май 2016 : 		 Смайлики от ZAKK WYLDE

30 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE об Axl/DC
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ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»



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ZAKK WYLDE (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, «трудно ли наступать друг другу на пятки» в рамках недавних туров "Experience Hendrix" или "Generation Axe":

«Скажем так: если ты любишь пиццу, то какая твоя любимая пицца? Они все замечательные. Это зависит от того, в каком вы настроении. Хотите ли вы пиццу "Маргарита" или обычную лепёшку? С чесноком или с грибами? Хотите с пепперони? Хотите с колбасой? Хотите с чем-то, что душе угодно?

Скажем так: если у вас на [мероприятии] будут играть Эдди Ван Хален, David Gilmour, Al Di Meola и Frank Marino, то всё, что они будут делать,— это просто быть собой; нет никакой конкуренции. Keith Richards будет просто Keith'ом Richards'ом. Он будет делать то, что обычно делает Keith. Если Keith — это пицца с пепперони, а Эдди Ван Хален — с чесноком и грибами, то я просто говорю, что так и будет. Нет никакой конкуренции.

Я помню отца Steve'а Vai'я, Stevie сказал это лучше всех: "Zakk, нет лучшего. Есть те, кто тебе нравятся". Потому что он любит Tom'а Waits'а; это его любимый певец. Он просто любит его". Но кто же тогда твой любимый певец? Tom Waits или Паваротти? Кто лучше? Adele или Stevie Nicks? Лучше тот, кто тебя цепляет. Какая ваша любимая запись LED ZEPPELIN? Для меня они все потрясающие. Это зависит от того, в каком настроении ты находишься, и какой альбом ты уже успел заездить до дыр. Например, вы говорите: "Я перегорел. Сейчас я послушаю "Presence". Я не могу больше слушать "Physical Graffiti". Но они все великолепны. Это зависит только от того, в каком настроении вы находитесь. Это самое замечательное в музыке!»

ZAKK WYLDE Says





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