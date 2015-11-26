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Zakk Wylde

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15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE

11 авг 2016 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

30 июн 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH

28 май 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

19 май 2016 : 		 Смайлики от ZAKK WYLDE

30 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE открыл своё дело
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ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»



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В новом интервью подкасту Music Is Win "Guitar Villains" Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE) выступил против утверждения, что некоторые музыканты могут быть лучше остальных, заявив, что большинство подобных опросов — не более чем конкурсы популярности:

«Когда мы говорим: "Кто лучший гитарист?" или "Кто лучший барабанщик?", или "Кто лучший певец?", или "Кто лучший..." кто-то там ещё? Когда эти споры возникают, всё это довольно странно. Даже король Эдвард [Эдди Ван Хален] всегда говорил: "Музыка — это не спорт". Это не соревнования по пауэрлифтингу, где вы знаете, кто самый сильный парень, потому что очевидно, что его показатели самые высокие. Тот, кто больше всех сделал приседаний, кто больше всех сделал жимов, у кого самые высокие показатели, выигрывает встречу. Или спорт — бейсбольный или футбольный матч — в конце игры есть победитель. Но музыка — это не соревнование в том, кто лучший; здесь важнее, кто ваш любимый исполнитель. Это как пицца — какая ваша любимая пицца? Они все хороши. Кому что нравится. Это всё из серии: "Тебе нравится обычная? Или ты любишь с чесноком и грибами? Тебе нравится с пепперони? А с колбасой?" Это всё равно, что сказать: "Какая твоя любимая запись [LED] ZEPPELIN?" Нет никакой любимой записи; они все хороши. Они все потрясающие на самом деле. Это как если бы я слушал "II" в течение некоторого времени, а сейчас я слушаю "Presence", потому что я не слушал его некоторое время. Так что да, правда в том, что тебе нравится или в каком настроении ты находишься в этот день».

ZAKK WYLDE: There





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