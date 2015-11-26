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ZAKK WYLDE : «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»



В новом интервью подкасту Music Is Win "Guitar Villains" Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE) выступил против утверждения, что некоторые музыканты могут быть лучше остальных, заявив, что большинство подобных опросов — не более чем конкурсы популярности:



«Когда мы говорим: "Кто лучший гитарист?" или "Кто лучший барабанщик?", или "Кто лучший певец?", или "Кто лучший..." кто-то там ещё? Когда эти споры возникают, всё это довольно странно. Даже король Эдвард [Эдди Ван Хален] всегда говорил: "Музыка — это не спорт". Это не соревнования по пауэрлифтингу, где вы знаете, кто самый сильный парень, потому что очевидно, что его показатели самые высокие. Тот, кто больше всех сделал приседаний, кто больше всех сделал жимов, у кого самые высокие показатели, выигрывает встречу. Или спорт — бейсбольный или футбольный матч — в конце игры есть победитель. Но музыка — это не соревнование в том, кто лучший; здесь важнее, кто ваш любимый исполнитель. Это как пицца — какая ваша любимая пицца? Они все хороши. Кому что нравится. Это всё из серии: "Тебе нравится обычная? Или ты любишь с чесноком и грибами? Тебе нравится с пепперони? А с колбасой?" Это всё равно, что сказать: "Какая твоя любимая запись [LED] ZEPPELIN?" Нет никакой любимой записи; они все хороши. Они все потрясающие на самом деле. Это как если бы я слушал "II" в течение некоторого времени, а сейчас я слушаю "Presence", потому что я не слушал его некоторое время. Так что да, правда в том, что тебе нравится или в каком настроении ты находишься в этот день».







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