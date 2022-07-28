ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом

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все новости группы
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США
30 июн 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH
28 май 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
19 май 2016 :
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Смайлики от ZAKK WYLDE
30 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE об Axl/DC
21 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE открыл своё дело
12 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды
11 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE
29 мар 2016 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
23 мар 2016 :
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Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?
19 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY
2 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY
25 фев 2016 :
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Новая песня ZAKK WYLDE
21 фев 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
15 янв 2016 :
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Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле
30 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE о событиях в Париже
24 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом
15 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
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Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
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ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
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ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
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OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
23 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
4 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
12 май 2014 :
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Нашлась гитара ZAKK WYLDE
24 янв 2014 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
18 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
31 окт 2013 :
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ZAKK WYLDE в акустике
2 авг 2013 :
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Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
25 июн 2013 :
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Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
17 май 2013 :
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ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
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ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
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Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
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ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
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Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
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ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
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ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
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Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
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ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
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сегодня
ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом
В преддверии совместного тура по США при поддержке HATEBREED фронтмен BLACK LABEL SOCIETY Zakk Wylde и гитарист ANTHRAX Scott Ian связались через Zoom, чтобы обсудить жизнь на гастролях для серии "Two For The Road" от Consequence.
Wylde присоединился к разговору из тура BLACK LABEL SOCIETY по Европе, а Ian — из своего дома в Лос-Анджелесе.
Wylde сказал:
«Меня спрашивают: "Закк, ты можешь дать совет моему сыну, дочери или ещё кому-нибудь, как стать музыкантом?" А я отвечаю: «Либо садись в фургон и организуй свой магазинчик совместно с родителями прямо сейчас, либо создавай свой ANTHRAX, BLACK LABEL, SOUNDGARDEN, LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH, FLEETWOOD MAC — то, что тебе нравится.
У меня был разговор на днях. Я давал интервью и сказал: "Сейчас всё иначе". Но я говорю: "Людей невозможно остановить. Я хочу сказать, что если бы Арнольд Шварценеггер не стал Арнольдом Шварценеггером, бодибилдером, Мистером Олимпия, а потом кинозвездой, если бы он не снимался в боевиках, если бы этого никогда не произошло, если бы он владел кофейней с пончиками в Австрии, то это была бы самая популярная кофейня с пончиками. Он был бы успешным и у него всё было бы хорошо. Я думаю, что он бы сказал: "Я не хочу быть несчастным". Jimmy Page стал успешным... Потому что он ровесник THE ROLLING STONES и THE BEATLES. Он был как птица в клетке, которая смотрит на них снаружи и говорит: "Я определённо этого хочу... Я ощущаю этот вкус отсюда. И я попробую". А потом ему пришлось ждать своей очереди. Потому что они сделали это в 62-м, а он просто ждал своей очереди, пока вокруг него не собрались нужные ребята, а потом наступило его время... После THE YARDBIRDS он, наверное, думал нечто вроде: "Хорошо. Что мне делать? Потому что я хочу этого. И я собираюсь это выяснить. Я сейчас нахожусь посреди океана. Я нигде не вижу земли, и у меня нет компаса, но я найду землю". Его было не остановить. Он пытался придумать, как всё это сделать... "Я сделаю всё, чтобы стать успешным"».
По поводу того, как изменился музыкальный бизнес за последние несколько десятилетий, Wylde сказал следующее:
«Да, он определённо изменился, и он всегда развивается. С того момента, как начинал Ozzy [Osbourne], от наблюдения за Элвисом [Пресли] и THE BEATLES до того, как появились SABBATH, и когда ему пришлось начинать с Рэнди [Роадсом], и до того, что происходит сейчас.
Когда BON JOVI были самой известной группой на планете, когда вышел альбом "Slippery When Wet", и если ты из Нью-Джерси, если ты не добился успеха к 30 годам и не заключил контракт на запись, то мечта не осуществилась. Это действительно так. С таким же успехом можно было найти настоящую работу, то есть что-то, что тебе не хочется делать, и что ты терпеть не можешь. Всё кончено: мечты больше нет. Но в наше время можно выложить материал на YouTube, открыть свой собственный магазинчик, начать строить империю — каждый день класть ещё один кирпичик, ещё один кирпичик и продолжать строить её. Что, я думаю, очень полезно для всех групп, особенно для молодых или тех... Если у вас нет контракта с лейблом».
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