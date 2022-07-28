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Zakk Wylde

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20 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

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ZAKK WYLDE — о том, как стать музыкантом



zoom
В преддверии совместного тура по США при поддержке HATEBREED фронтмен BLACK LABEL SOCIETY Zakk Wylde и гитарист ANTHRAX Scott Ian связались через Zoom, чтобы обсудить жизнь на гастролях для серии "Two For The Road" от Consequence.

Wylde присоединился к разговору из тура BLACK LABEL SOCIETY по Европе, а Ian — из своего дома в Лос-Анджелесе.

Wylde сказал:

«Меня спрашивают: "Закк, ты можешь дать совет моему сыну, дочери или ещё кому-нибудь, как стать музыкантом?" А я отвечаю: «Либо садись в фургон и организуй свой магазинчик совместно с родителями прямо сейчас, либо создавай свой ANTHRAX, BLACK LABEL, SOUNDGARDEN, LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH, FLEETWOOD MAC — то, что тебе нравится.

У меня был разговор на днях. Я давал интервью и сказал: "Сейчас всё иначе". Но я говорю: "Людей невозможно остановить. Я хочу сказать, что если бы Арнольд Шварценеггер не стал Арнольдом Шварценеггером, бодибилдером, Мистером Олимпия, а потом кинозвездой, если бы он не снимался в боевиках, если бы этого никогда не произошло, если бы он владел кофейней с пончиками в Австрии, то это была бы самая популярная кофейня с пончиками. Он был бы успешным и у него всё было бы хорошо. Я думаю, что он бы сказал: "Я не хочу быть несчастным". Jimmy Page стал успешным... Потому что он ровесник THE ROLLING STONES и THE BEATLES. Он был как птица в клетке, которая смотрит на них снаружи и говорит: "Я определённо этого хочу... Я ощущаю этот вкус отсюда. И я попробую". А потом ему пришлось ждать своей очереди. Потому что они сделали это в 62-м, а он просто ждал своей очереди, пока вокруг него не собрались нужные ребята, а потом наступило его время... После THE YARDBIRDS он, наверное, думал нечто вроде: "Хорошо. Что мне делать? Потому что я хочу этого. И я собираюсь это выяснить. Я сейчас нахожусь посреди океана. Я нигде не вижу земли, и у меня нет компаса, но я найду землю". Его было не остановить. Он пытался придумать, как всё это сделать... "Я сделаю всё, чтобы стать успешным"».

По поводу того, как изменился музыкальный бизнес за последние несколько десятилетий, Wylde сказал следующее:

«Да, он определённо изменился, и он всегда развивается. С того момента, как начинал Ozzy [Osbourne], от наблюдения за Элвисом [Пресли] и THE BEATLES до того, как появились SABBATH, и когда ему пришлось начинать с Рэнди [Роадсом], и до того, что происходит сейчас.

Когда BON JOVI были самой известной группой на планете, когда вышел альбом "Slippery When Wet", и если ты из Нью-Джерси, если ты не добился успеха к 30 годам и не заключил контракт на запись, то мечта не осуществилась. Это действительно так. С таким же успехом можно было найти настоящую работу, то есть что-то, что тебе не хочется делать, и что ты терпеть не можешь. Всё кончено: мечты больше нет. Но в наше время можно выложить материал на YouTube, открыть свой собственный магазинчик, начать строить империю — каждый день класть ещё один кирпичик, ещё один кирпичик и продолжать строить её. Что, я думаю, очень полезно для всех групп, особенно для молодых или тех... Если у вас нет контракта с лейблом».




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28 июл 2022
A
Arttefucker
Это было удивительно демотивирующе
28 июл 2022
WahrandPhain
Ему-то откуда знать?)
28 июл 2022
C
Corpsegrinder04
Вайлд как себя Даймбэгом почувствовал совсем берега потерял. Музыкантом в наше время стать проще простого. Отрастил бороду, дал в жопу кому надо и поехал на Евровидение покорять сердца "различных". Какой Антракс, какой Лед Зеппелин...

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