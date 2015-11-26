Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

все новости группы
США
19 мар 2016 :
ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY 2 мар 2016 :
ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY 25 фев 2016 :
Новая песня ZAKK WYLDE 21 фев 2016 :
Видео с выступления ZAKK WYLDE 15 янв 2016 :
Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле 30 дек 2015 :
ZAKK WYLDE о событиях в Париже 24 дек 2015 :
ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом 15 окт 2015 :
ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows" 14 окт 2015 :
ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил» 10 окт 2015 :
Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a 20 мар 2015 :
ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II" 1 фев 2015 :
ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму 23 янв 2015 :
ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов 20 янв 2015 :
ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной 25 дек 2014 :
OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец» 23 дек 2014 :
ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH 4 дек 2014 :
ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH 12 май 2014 :
Нашлась гитара ZAKK WYLDE 24 янв 2014 :
Видео с выступления ZAKK WYLDE 18 ноя 2013 :
ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS 1 ноя 2013 :
ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO 31 окт 2013 :
ZAKK WYLDE в акустике 2 авг 2013 :
Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у 25 июн 2013 :
Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE 17 май 2013 :
ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride" 27 апр 2013 :
Акустика от ZAKK WYLDE 23 апр 2013 :
ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show' 19 апр 2013 :
Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online! 25 дек 2012 :
ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY 6 ноя 2012 :
Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE 5 июл 2012 :
ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath 24 май 2012 :
ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA 21 дек 2010 :
Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a 25 ноя 2010 :
ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
сегодня
Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH
Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), басист Rob "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и барабанщик Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), опубликовала свою версию композиции "The Wizard", которая включена в релиз "Vertigo":
01. Black Sabbath
02. The Wizard
03. Wasp / Behind The Wall Of Sleep / N.I.B.
04. Wicked World
05. A Bit of Finger / Sleeping Village / Warning VIDEO VIDEO VIDEO
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).