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Zakk Wylde

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25 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»

13 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я наслаждался временем с семьёй»

10 июн 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Я не соревнуюсь с другими гитаристами»

15 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Нет такого понятия, как "лучший музыкант"»

2 дек 2020 : 		 KEVIN DUBROW, ZAKK WYLDE, SEBASTIAN BACH на свадьбе MARK'a WEISS'a в 1987 году

19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE

11 авг 2016 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

30 июн 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH

28 май 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE
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|||| 25 янв 2022

ZAKK WYLDE: «Я кайфую в дороге»



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ZAKK WYLDE в рамках недавней беседы рассказал о чувствах, которые он испытывает от возобновления гастролей:

«Мы только что закончили выступать... Мы дали 44 концерта за 50 дней прямо перед... Я думаю, в октябре и ноябре. И это было здорово. Никто не заболел. Концерты прошли отлично. Мы встречались с нашими хорошими друзьями из PRONG и OBITUARY. И мы отлично провели время.

По графику, вероятно, примерно через пять месяцев мы отправимся в Европу, а затем вернёмся в Америку. А потом, надеюсь, мы сможем приехать и увидеть вас, ребята, в Австралии и Новой Зеландии, а затем отправимся в Азию и Россию — повсюду. Ближайшие два года или около того мы будем гастролировать с новым альбомом. А потом мы посмотрим, в каком состоянии находится Босс, как он себя чувствует. Если он будет готов снова запустить машину, тогда мы тоже поедем с Боссом. Вот такие у нас планы, и надеюсь, что всё будет удачно!»

ZAKK WYLDE:





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