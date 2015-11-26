25 янв 2022



ZAKK WYLDE : «Я кайфую в дороге»



ZAKK WYLDE в рамках недавней беседы рассказал о чувствах, которые он испытывает от возобновления гастролей:



«Мы только что закончили выступать... Мы дали 44 концерта за 50 дней прямо перед... Я думаю, в октябре и ноябре. И это было здорово. Никто не заболел. Концерты прошли отлично. Мы встречались с нашими хорошими друзьями из PRONG и OBITUARY. И мы отлично провели время.



По графику, вероятно, примерно через пять месяцев мы отправимся в Европу, а затем вернёмся в Америку. А потом, надеюсь, мы сможем приехать и увидеть вас, ребята, в Австралии и Новой Зеландии, а затем отправимся в Азию и Россию — повсюду. Ближайшие два года или около того мы будем гастролировать с новым альбомом. А потом мы посмотрим, в каком состоянии находится Босс, как он себя чувствует. Если он будет готов снова запустить машину, тогда мы тоже поедем с Боссом. Вот такие у нас планы, и надеюсь, что всё будет удачно!»







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