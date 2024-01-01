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ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES



ZAKK WYLDE в интервью Mark Strigl ответил на вопрос о том, правдивы ли истории о совместных джемах с GUNS N'ROSES и то, что он в один прекрасный момент мог бы оказаться в их составе:



«Я понемногу джемовал с ребятами. Это было, когда мы делали Ozzmosis здесь, в Нью-Йорке, потому что я знал Slash'а, когда я только присоединился к Ozzy, он приходил к нам в гостиничный номер. Мы надрались и все такое, и это было как раз тогда, когда Appetite уже прогремел, и я пару раз встречался с Duff'ом, потом со Steven'ом и все такое. Я никогда не встречался с Izzy, и я никогда не встречался с Axl, но я помню, как мы здесь джемовали, это было в 95-м году. Мне позвонил Axl и сказал: "Привет, Zakk, это Axl". Я такой: "Привет, что случилось?" А он отвечает: "Я просто хотел спросить, не хочешь ли ты собраться и устроить джем со мной и ребятами, потому что я тут спрашивал, ну, знаешь, и Slash'a. Я спрашивал, с кем бы ты хотел джемовать? И он упомянул твое имя и мы все решили, а чего бы не позвать тебя и все такое, ну ты как?", и я ему: "Да, конечно, чувак". Знаете, эти ребята мне по кайфу — они отличные парни и потрясающая группа, так что мы играли на репетиции в том помещении, которое у них было. Мы джемовали там какое-то время, просто обменивались идеями, а потом собирались пойти сделать кое-что дома у Duff'а, а потом, знаете, вообще ничего не складывалось, типа, были планы — мы сделаем это или вот это, но... а ведь мне было нужно накопить денег на пиццу и газировку, чтобы пригласить свою девушку. Сами понимаете, о чем я?»



Mark: «О, вы не просто джемовали песни. Похоже, вы придумывали идеи?».



«Да. Риффы и все такое, так что я просто... ну у нас были всякие там риффы, но нифига ничего не двигалось с мёртвой точки, и тут Oz сказал: "Zakk, я не могу сидеть и ждать". Знаете, после того, как мы записали "Ozzmosis" и все такое, он сказал: "Я готовлюсь к туру", и я имею в виду, что без Ozzy я бы даже не стал разговаривать с Guns N' Roses, понимаете, о чем я? Потому что я всем обязан именно ему, а Guns просто бездействовали, ничего не происходило, и я подумал: "Мне нужно собрать немного денег на пиццу и содовую для моей девушки, барабанная дробь... о, и так родились Black Label Society!»



Mark: "Вау, круто".



«Ну вот как-то так, да».



Mark: «Вау. Я никогда не слышал истории с такого ракурса. Это потрясающе!»



«Да, причина была в том, что мне были нужны деньги на газировку и пиццы для моей девушки».







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