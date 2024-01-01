ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES

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все новости группы
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США
15 янв 2017 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
22 авг 2016 :
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Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE
11 авг 2016 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
30 июн 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH
28 май 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
19 май 2016 :
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Смайлики от ZAKK WYLDE
30 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE об Axl/DC
21 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE открыл своё дело
12 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды
11 апр 2016 :
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ZAKK WYLDE и NUNO BETTENCOURT исполняют CITIZEN COPE
29 мар 2016 :
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Новое видео ZAKK WYLDE
23 мар 2016 :
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Сыграет ли ZAKK WYLDE с OZZY OSBOURNE ещё раз?
19 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет новый трек на гитаре HELLO KITTY
2 мар 2016 :
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ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH на гитаре HELLO KITTY
25 фев 2016 :
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Новая песня ZAKK WYLDE
21 фев 2016 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
15 янв 2016 :
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Новый альбом ZAKK WYLDE выйдет в апреле
30 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE о событиях в Париже
24 дек 2015 :
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ZAKK WYLDE заканчивает работу над альбомом
15 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
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Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
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ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
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ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
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OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
23 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
4 дек 2014 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
12 май 2014 :
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Нашлась гитара ZAKK WYLDE
24 янв 2014 :
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Видео с выступления ZAKK WYLDE
18 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
31 окт 2013 :
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ZAKK WYLDE в акустике
2 авг 2013 :
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Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
25 июн 2013 :
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Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
17 май 2013 :
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ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
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ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
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Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
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ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
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Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
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ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
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ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
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Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
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ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
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сегодня
ZAKK WYLDE о сотрудничестве с GUNS N' ROSES
ZAKK WYLDE в интервью Mark Strigl ответил на вопрос о том, правдивы ли истории о совместных джемах с GUNS N'ROSES и то, что он в один прекрасный момент мог бы оказаться в их составе:
«Я понемногу джемовал с ребятами. Это было, когда мы делали Ozzmosis здесь, в Нью-Йорке, потому что я знал Slash'а, когда я только присоединился к Ozzy, он приходил к нам в гостиничный номер. Мы надрались и все такое, и это было как раз тогда, когда Appetite уже прогремел, и я пару раз встречался с Duff'ом, потом со Steven'ом и все такое. Я никогда не встречался с Izzy, и я никогда не встречался с Axl, но я помню, как мы здесь джемовали, это было в 95-м году. Мне позвонил Axl и сказал: "Привет, Zakk, это Axl". Я такой: "Привет, что случилось?" А он отвечает: "Я просто хотел спросить, не хочешь ли ты собраться и устроить джем со мной и ребятами, потому что я тут спрашивал, ну, знаешь, и Slash'a. Я спрашивал, с кем бы ты хотел джемовать? И он упомянул твое имя и мы все решили, а чего бы не позвать тебя и все такое, ну ты как?", и я ему: "Да, конечно, чувак". Знаете, эти ребята мне по кайфу — они отличные парни и потрясающая группа, так что мы играли на репетиции в том помещении, которое у них было. Мы джемовали там какое-то время, просто обменивались идеями, а потом собирались пойти сделать кое-что дома у Duff'а, а потом, знаете, вообще ничего не складывалось, типа, были планы — мы сделаем это или вот это, но... а ведь мне было нужно накопить денег на пиццу и газировку, чтобы пригласить свою девушку. Сами понимаете, о чем я?»
Mark: «О, вы не просто джемовали песни. Похоже, вы придумывали идеи?».
«Да. Риффы и все такое, так что я просто... ну у нас были всякие там риффы, но нифига ничего не двигалось с мёртвой точки, и тут Oz сказал: "Zakk, я не могу сидеть и ждать". Знаете, после того, как мы записали "Ozzmosis" и все такое, он сказал: "Я готовлюсь к туру", и я имею в виду, что без Ozzy я бы даже не стал разговаривать с Guns N' Roses, понимаете, о чем я? Потому что я всем обязан именно ему, а Guns просто бездействовали, ничего не происходило, и я подумал: "Мне нужно собрать немного денег на пиццу и содовую для моей девушки, барабанная дробь... о, и так родились Black Label Society!»
Mark: "Вау, круто".
«Ну вот как-то так, да».
Mark: «Вау. Я никогда не слышал истории с такого ракурса. Это потрясающе!»
«Да, причина была в том, что мне были нужны деньги на газировку и пиццы для моей девушки».
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