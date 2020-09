сегодня



Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH



Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), басист Rob "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и барабанщик Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), опубликовала видео, рассказывающее об артбуке нового релиза группы — "Vertigo", выход которого намечен на осень этого года. Он будет также доступен в диджипаке и на виниле.



Трек-лист:



01. Black Sabbath



02. The Wizard



03. Wasp / Behind The Wall Of Sleep / N.I.B.



04. Wicked World



05. A Bit of Finger / Sleeping Village / Warning

























