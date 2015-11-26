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Zakk Wylde

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19 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

18 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

6 окт 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH

4 сен 2020 : 		 Рассказ об издании релиза ZAKK SABBATH

24 апр 2020 : 		 Сын ZAKK'a WYLDE'a пожертвовал волосы

28 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE никак не участвовал в работе над сольным альбомом OZZY OSBOURNE

23 май 2019 : 		 ZAKK SABBATH воссоздадут дебютный альбом BLACK SABBATH

6 апр 2019 : 		 ZAKK WYLDE о переиздании дебюта BLACK LABEL SOCIETY

23 ноя 2018 : 		 ZAKK WYLDE о возвращении к OZZY

12 сен 2018 : 		 ZAKK WYLDE верит, что JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN попадут в Зал славы рок-н-ролла

10 авг 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 июн 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

4 май 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

21 апр 2017 : 		 ZAKK WYLDE выпустит концертный EP с песнями BLACK SABBATH

16 мар 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

9 фев 2017 : 		 ZAKK WYLDE на EMGtv

15 янв 2017 : 		 Новое видео ZAKK WYLDE

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новом видео ZAKK WYLDE

11 авг 2016 : 		 Акустика от ZAKK WYLDE

30 июн 2016 : 		 ZAKK WYLDE исполняет BLACK SABBATH

28 май 2016 : 		 Видео с выступления ZAKK WYLDE

19 май 2016 : 		 Смайлики от ZAKK WYLDE

30 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE об Axl/DC

21 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE открыл своё дело

12 апр 2016 : 		 ZAKK WYLDE и фронтмен AMON AMARTH обсудили свои бороды

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Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH



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Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), басист Rob "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и барабанщик Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), опубликовала свою версию композиции "Black Sabbath", которая включена в релиз "Vertigo".

Трек-лист:

01. Black Sabbath

02. The Wizard

03. Wasp / Behind The Wall Of Sleep / N.I.B.

04. Wicked World

05. A Bit of Finger / Sleeping Village / Warning

Hear ZAKK WYLDE








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