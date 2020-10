сегодня



Кавер-версия BLACK SABBATH от ZAKK SABBATH



Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), басист Rob "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и барабанщик Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), опубликовала свою версию композиции "Black Sabbath", которая включена в релиз "Vertigo".



Трек-лист:



01. Black Sabbath



02. The Wizard



03. Wasp / Behind The Wall Of Sleep / N.I.B.



04. Wicked World



05. A Bit of Finger / Sleeping Village / Warning



















