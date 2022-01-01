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Zakk Wylde

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ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»



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Легенда гитары Zakk Wylde (Black Label Society, Оззи Осборн) дал интервью Metal Hammer, посвящённое своей карьере. Отрывок из беседы доступен ниже.

Вы родились в Нью-Джерси и были воспитаны родителями-католиками. Как же хороший католический мальчик стал исполнять музыку дьявола?

«Когда мне было 11 лет, я открыл для себя Black Sabbath. До этого я был большим поклонником Элтона Джона — и до сих пор им являюсь, — но когда мне было 11 лет, я сидел на уроке рисования, и мой приятель Томми делал скульптуру черепа без челюстей. Через череп проходила молния, и он написал "Black Sabbath 666", а я такой: "Что это?!" Он ответил: "Это группа, которую слушает мой старший брат", и я понял, что должен её услышать. Я уговорил маму купить пластинку и был потрясён, когда впервые послушал её!»

Так какая же это была пластинка Black Sabbath?

«Это был (альбом-компиляция 1975 года) "We Sold Our Soul For Rock'N'Roll", так что это даже не настоящий альбом Black Sabbath! Я был вне себя от ужаса. Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом. В итоге я вернулся в католицизм только для того, чтобы поблагодарить Бога за создание Black Sabbath, ха-ха-ха!»

Ваши родители не возражали, когда вы приносили домой такие пластинки?

«Нет, они всегда поддерживали меня во всём, что я делал. Сначала это был спорт, а когда я занялся музыкой, они поддержали и её. Они были потрясающими. Чем бы я ни увлекался, они поддерживали меня, и я так же поступаю со своими детьми».

Black Sabbath была первой группой, которую вы услышали, и в то время Дио был их фронтменом. Это была доинтернетная эпоха, знали ли вы, что они сменили вокалиста?

«Ну да, к тому времени уже вышел "Heaven And Hell" [первый альбом Дио с Sabbath, 1980], а Оз занимался своими делами с Рэнди [Роадсом]. Нам понравился "Blizzard Of Ozz" [дебютный сольный альбом Оззи], и когда вышел "Diary Of A Madman", он нам тоже понравился. Для меня это был беспроигрышный вариант: Sabbath распались, но мы в результате получили две отличные группы».

ZAKK WYLDE On Hearing BLACK SABBATH For The First Time -




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