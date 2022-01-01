ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»

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ZAKK WYLDE о событиях в Париже
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ZAKK WYLDE работает над продолжением "Book Of Shadows"
14 окт 2015 :
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ZAKK WYLDE: «Без OZZY OSBOURNE'а я бы с вами сейчас не говорил»
10 окт 2015 :
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Видео с выступления кавер-группы ZAKK WYLDE'a
20 мар 2015 :
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ZAKK WYLDE выпустит "Book Of Shadows Volume II"
1 фев 2015 :
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ZAKK WYLDE любит OZZY не меньше, чем свою маму
23 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE основал компанию по производству инструментов
20 янв 2015 :
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ZAKK WYLDE хотел бы стать гигантcкой обезьяной
25 дек 2014 :
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OZZY OSBOURNE — ZAKK'у WYLDE'у: «Мой конец — больше не боец»
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ZAKK WYLDE, BLASKO, JOHN TEMPESTA исполняют BLACK SABBATH
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ZAKK WYLDE, BLASKO и VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH
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Нашлась гитара ZAKK WYLDE
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ZAKK WYLDE, BLASKO в туре METAL ALL-STARS
1 ноя 2013 :
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ZAKK WYLDE выступил с LES PAUL TRIO
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ZAKK WYLDE в акустике
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Десять вопросов ZAKK'у WYLDE'у
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Профессиональное видео c выступления ZAKK WYLDE
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ZAKK WYLDE и участники SEVENDUST, CANDLEBOX, BLACK LABEL SOCIETY и THE INFINITE STAIRCASE в видео "The Pride"
27 апр 2013 :
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Акустика от ZAKK WYLDE
23 апр 2013 :
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ZAKK WYLDE в 'The Heidi & Frank Show'
19 апр 2013 :
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Первый акустический концерт ZAKK WYLDE будет транслироваться online!
25 дек 2012 :
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ZAKK WYLDE спел BLACK SABBATH, JIMI HENDRIX, ALICE IN CHAINS с CAMP FREDDY
6 ноя 2012 :
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Фрагмент обучающего DVD ZAKK WYLDE
5 июл 2012 :
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ZAKK WYLDE назвал своего сына Sabbath
24 май 2012 :
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ZAKK WYLDE сказал, что он сочтёт за честь участие в реюнионе PANTERA
21 дек 2010 :
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Обучающее видео от ZAKK'a WYLDE'a
25 ноя 2010 :
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ZAKK WYLDE ответил на вопросы поклонников
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ZAKK WYLDE — о том, как он впервые услышал BLACK SABBATH: «Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом»
Легенда гитары Zakk Wylde (Black Label Society, Оззи Осборн) дал интервью Metal Hammer, посвящённое своей карьере. Отрывок из беседы доступен ниже.
Вы родились в Нью-Джерси и были воспитаны родителями-католиками. Как же хороший католический мальчик стал исполнять музыку дьявола?
«Когда мне было 11 лет, я открыл для себя Black Sabbath. До этого я был большим поклонником Элтона Джона — и до сих пор им являюсь, — но когда мне было 11 лет, я сидел на уроке рисования, и мой приятель Томми делал скульптуру черепа без челюстей. Через череп проходила молния, и он написал "Black Sabbath 666", а я такой: "Что это?!" Он ответил: "Это группа, которую слушает мой старший брат", и я понял, что должен её услышать. Я уговорил маму купить пластинку и был потрясён, когда впервые послушал её!»
Так какая же это была пластинка Black Sabbath?
«Это был (альбом-компиляция 1975 года) "We Sold Our Soul For Rock'N'Roll", так что это даже не настоящий альбом Black Sabbath! Я был вне себя от ужаса. Я был воспитан католиками, но к середине альбома стал настоящим сатанистом. В итоге я вернулся в католицизм только для того, чтобы поблагодарить Бога за создание Black Sabbath, ха-ха-ха!»
Ваши родители не возражали, когда вы приносили домой такие пластинки?
«Нет, они всегда поддерживали меня во всём, что я делал. Сначала это был спорт, а когда я занялся музыкой, они поддержали и её. Они были потрясающими. Чем бы я ни увлекался, они поддерживали меня, и я так же поступаю со своими детьми».
Black Sabbath была первой группой, которую вы услышали, и в то время Дио был их фронтменом. Это была доинтернетная эпоха, знали ли вы, что они сменили вокалиста?
«Ну да, к тому времени уже вышел "Heaven And Hell" [первый альбом Дио с Sabbath, 1980], а Оз занимался своими делами с Рэнди [Роадсом]. Нам понравился "Blizzard Of Ozz" [дебютный сольный альбом Оззи], и когда вышел "Diary Of A Madman", он нам тоже понравился. Для меня это был беспроигрышный вариант: Sabbath распались, но мы в результате получили две отличные группы».
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