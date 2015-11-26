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P.O.D.

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23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

11 июл 2018 : 		 P.O.D. завершают работу над альбомом

17 янв 2018 : 		 P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP

21 авг 2017 : 		 Новая песня P.O.D.

25 авг 2015 : 		 P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне

14 авг 2015 : 		 Новое видео P.O.D.

13 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

11 авг 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.

7 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

10 июн 2015 : 		 Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.

9 июн 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

22 май 2015 : 		 P.O.D. завершают работу над новым альбомом

13 май 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. «концептуален»

20 апр 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. выйдет в августе

2 мар 2015 : 		 P.O.D. начали запись

24 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома P.O.D.

4 июл 2014 : 		 P.O.D. выпустят акустический альбом

23 окт 2013 : 		 Делюкс-издание последнего альбома P.O.D.

19 июн 2013 : 		 Новое видео P.O.D.
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Рождественский трек P.O.D.



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Рождественский трек P.O.D. "Christmas Lullaby", который среди прочих вошёл в сборник "Christmas Rocks", доступен для прослушивания ниже.

P.O.D. Is Spreading Holiday Cheer Early With










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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


23 ноя 2020, 14:05		https://www.currenttime.tv/a/29435246.html чет вспомнилось

nobody


23 ноя 2020, 16:54		неизданное из 3-го сезона сериала Шучу (Kidding)


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