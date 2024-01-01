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Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»



У Marcos'a Curiel'a в недавнем интервью спросили о музыкальном разнообразии группы и способности P.O.D. писать песни в самых разных направлениях, продолжая при этом развиваться:



«Есть множество причин любить нашу группу, и есть множество причин для людей не любить ее и делать поспешные выводы о том, что мы собой представляем или кто мы такие. И это благословение и проклятие, потому что мы просто группа, которая начала свою деятельность в гараже. Мы как настоящая американская мечта. Мне всегда нравится сравнивать нас с Apple или IBM. Когда вы смотрите на их истории, они начинали в гараже, создавая свой продукт. Мы сделали то же самое, и сделали это в Сан-Диего, в Южном Сан-Диего. И у нас никогда не было никаких задумок, которые мы собирались бы осуществить. Мы всегда были просто детьми, которые старались отыграть следующий концерт. Если мы будем играть и тренироваться, то сможем сыграть на субботней вечеринке у такого-то и такого-то« или „мы сможем попасть в один клуб и сыграть в местном клубе для всех возрастных групп“, а потом это стало развиваться и расширяться.



Но, да, в нашей группе множество идей, много души, и я думаю, что многие люди не понимают этого. Мы не просто черно-белые; у нас так много оттенков и разных цветов, которые появляются при прослушивании P.O.D. Некоторые люди знают нас только по синглам, но если вы проведете исследование и вникните в суть альбома, там будет очень много разных оттенков. Некоторые люди любят разнообразные блюда, а есть и такие, которым нравится безвкусная еда. Так вот, чтобы слушать такую группу, как P.O.D., нужно и правда любить еду, разнообразную по своим вкусовым качествам [смеется]».







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