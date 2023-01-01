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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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P.O.D.

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1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

11 июл 2018 : 		 P.O.D. завершают работу над альбомом

17 янв 2018 : 		 P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP

21 авг 2017 : 		 Новая песня P.O.D.

25 авг 2015 : 		 P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне

14 авг 2015 : 		 Новое видео P.O.D.

13 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

11 авг 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.

7 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

10 июн 2015 : 		 Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.

9 июн 2015 : 		 Новая песня P.O.D.
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Новое видео P.O.D.



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"Afraid To Die", новое видео группы P.O.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Veritas", выходящего весной на Mascot.




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