Новое видео P.O.D.



P.O.D. выпустят новую пластинку, получившую название "VERITAS", третьего мая на Mascot Records:



01. Drop (feat. Randy Blythe)

02. I Got That

03. Afraid To Die (feat. Tatiana Shmayluk)

04. Dead Right

05. Breaking

06. Lay Me Down (Roo's Song)

07. I Won't Bow Down

08. This Is My Life (feat. Cove Reber)

09. Lies We Tell Ourselves

10. We Are One (Our Struggle)

11. Feeling Strange



Видео на "I Won't Bow Down" доступно ниже.







