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У P.O.D. есть новая пластинка



Вокалист P.O.D. Sonny Sandoval рассказал о том, в каком состоянии находится новый материал коллектива:



«Это был долгий процесс из-за COVID и всего остального. После появления COVID все подумали: "Ну вот, мы можем записывать пластинки, всё выпустить и всё подготовить". Но для нас это было довольно сложно, потому что мы привыкли быть вместе и писать вместе. Так что для нас это был совершенно другой процесс, но сейчас альбом смикширован, прошёл мастеринг, готов к выпуску, но ранее 2024 его не ждите — знаете же, как работают лейблы. Но тут есть и плюсы, потому что они собираются выпустить кучу разных синглов и тому подобное. Так что всё должно быть круто. Так что, надеюсь, к... По плану, к моменту выхода пластинки вы уже увидите три клипа или услышите четыре-пять песен».







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