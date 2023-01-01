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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 36
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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P.O.D.

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3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

11 июл 2018 : 		 P.O.D. завершают работу над альбомом

17 янв 2018 : 		 P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP

21 авг 2017 : 		 Новая песня P.O.D.

25 авг 2015 : 		 P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне

14 авг 2015 : 		 Новое видео P.O.D.

13 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

11 авг 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.

7 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

10 июн 2015 : 		 Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.

9 июн 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

22 май 2015 : 		 P.O.D. завершают работу над новым альбомом

13 май 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. «концептуален»

20 апр 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. выйдет в августе
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У P.O.D. есть новая пластинка



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Вокалист P.O.D. Sonny Sandoval рассказал о том, в каком состоянии находится новый материал коллектива:

«Это был долгий процесс из-за COVID и всего остального. После появления COVID все подумали: "Ну вот, мы можем записывать пластинки, всё выпустить и всё подготовить". Но для нас это было довольно сложно, потому что мы привыкли быть вместе и писать вместе. Так что для нас это был совершенно другой процесс, но сейчас альбом смикширован, прошёл мастеринг, готов к выпуску, но ранее 2024 его не ждите — знаете же, как работают лейблы. Но тут есть и плюсы, потому что они собираются выпустить кучу разных синглов и тому подобное. Так что всё должно быть круто. Так что, надеюсь, к... По плану, к моменту выхода пластинки вы уже увидите три клипа или услышите четыре-пять песен».




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