21 сен 2023



Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.



"Drop" feat, Randy Blythe, новое видео группы P.O.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Veritas", выходящего весной на Mascot.







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