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P.O.D. работают над новым альбомом



Sonny Sandoval в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Да, мы работаем над новой пластинкой. Я думаю, что все работали в течение всего времени правления COVID. Но не иметь возможности собираться на джемы — мы ведь из тех кто джемует. Многие из молодых исполнителей живут в разных штатах, они просто посылают файлы, и вдруг они создают музыку. Ну, P.O.D. не такие. Нам нравится сидеть друг с другом, играть музыку и придумывать что-то новое. Так что это было непросто. Мы пытались писать как отдельные личности, но это просто процесс обучения. Не то чтобы это было трудно, просто нам нравится собираться вместе, как и полагается настоящей группе, тусоваться, разговаривать, чувствовать атмосферу и просто джемовать. Это то, чем занимаются группы. Итак, мы работаем над новым материалом. Я знаю, что в этом месяце мы собираемся выпустить [к 20-летию] переиздание "Satellite" [четвертого студийного альбома P.O.D.], а затем, я уверен, вскоре после этого мы выпустим сингл».







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