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P.O.D.

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10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

11 июл 2018 : 		 P.O.D. завершают работу над альбомом

17 янв 2018 : 		 P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP

21 авг 2017 : 		 Новая песня P.O.D.

25 авг 2015 : 		 P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне

14 авг 2015 : 		 Новое видео P.O.D.

13 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

11 авг 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.

7 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

10 июн 2015 : 		 Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.

9 июн 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

22 май 2015 : 		 P.O.D. завершают работу над новым альбомом

13 май 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. «концептуален»

20 апр 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. выйдет в августе

2 мар 2015 : 		 P.O.D. начали запись

24 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома P.O.D.

4 июл 2014 : 		 P.O.D. выпустят акустический альбом
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P.O.D. работают над новым альбомом



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Sonny Sandoval в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:

«Да, мы работаем над новой пластинкой. Я думаю, что все работали в течение всего времени правления COVID. Но не иметь возможности собираться на джемы — мы ведь из тех кто джемует. Многие из молодых исполнителей живут в разных штатах, они просто посылают файлы, и вдруг они создают музыку. Ну, P.O.D. не такие. Нам нравится сидеть друг с другом, играть музыку и придумывать что-то новое. Так что это было непросто. Мы пытались писать как отдельные личности, но это просто процесс обучения. Не то чтобы это было трудно, просто нам нравится собираться вместе, как и полагается настоящей группе, тусоваться, разговаривать, чувствовать атмосферу и просто джемовать. Это то, чем занимаются группы. Итак, мы работаем над новым материалом. Я знаю, что в этом месяце мы собираемся выпустить [к 20-летию] переиздание "Satellite" [четвертого студийного альбома P.O.D.], а затем, я уверен, вскоре после этого мы выпустим сингл».

P.O.D. Is Working On A New Album





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