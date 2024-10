27 окт 2024



Новая книга от вокалиста P.O.D.



Sonny Sandoval 25 февраля усилиями Baker Books представит новую книгу, "Son of Southtown: My Life Between Two Worlds". В этих мемуарах рассказывается правдивая история его детства в суровой красоте южной части Сан-Диего, о первых музыкальных впечатлениях и больших успехах, о его восхождении к славе и многих трудностях и испытаниях на этом пути.





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 118