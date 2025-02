сегодня



Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу



SONNY SANDOVAL в недавнем интервью обсудил свою грядущую автобиографию "Son of Southtown: My Life Between Two Worlds", в которой он рассказывает о том, как сочетается в его жизни мир рок-музыки и вера в Бога:



«Эта книга написана в режиме быстрой перемотки. Честно говоря, я могу написать еще четыре книги, используя только детали и истории из моей жизни, которые просто великолепны. Это рок-н-ролл. Но когда вы прочитаете эту книгу, то поймёте, что я никогда не собирался заниматься творчеством или зарабатывать этим на жизнь. Только когда я обрел веру, мне захотелось заявить о себе. Я просто хотел, чтобы люди вокруг меня знали, что я изменился.



Моя любовь к Иисусу — не такая, какой её видит окружающий мир. Мы проделали чрезвычайно плохую работу по созданию образа Иисуса, и это наша собственная вина. Будучи христианами, мы иногда создаем впечатление, что знаем обо всём на свете, а это не так. Мы верим не для этого. Нам нужен Спаситель, нам нужен Бог. Когда я открыл для себя Иисуса, я просто хотел, чтобы Он был рядом для моих друзей и в моей общине. И когда мне предложили стать участником этой группы, я сначала сказал «нет», потому что это не то, чем я хотел бы заниматься, но я знал, что это способ просто заявить о том, во что я верю, и, очевидно, получилось то, что получилось.



Но, да, я живу в реальном мире рок-н-ролла, и я никогда не отрекался от своей веры, но и рок-н-роллом я тоже не жил. [Смеется] О мире рока говорят чистую правду, — все искушения, все обещания того и этого. И, наверное, сейчас, когда мы прошли через всё это и можем оглянуться назад, даже сейчас я бы ни за что не изменил ситуацию. Я бы не принял ничего из того, что предлагает этот мир. Этот мир временный, и поэтому я просто хочу держаться за то, что мне нравится, а это, опять же, моя вера, моя семья, мои друзья».







