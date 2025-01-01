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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 17
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
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P.O.D.

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19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

11 июл 2018 : 		 P.O.D. завершают работу над альбомом

17 янв 2018 : 		 P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP
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Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу



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SONNY SANDOVAL в недавнем интервью обсудил свою грядущую автобиографию "Son of Southtown: My Life Between Two Worlds", в которой он рассказывает о том, как сочетается в его жизни мир рок-музыки и вера в Бога:

«Эта книга написана в режиме быстрой перемотки. Честно говоря, я могу написать еще четыре книги, используя только детали и истории из моей жизни, которые просто великолепны. Это рок-н-ролл. Но когда вы прочитаете эту книгу, то поймёте, что я никогда не собирался заниматься творчеством или зарабатывать этим на жизнь. Только когда я обрел веру, мне захотелось заявить о себе. Я просто хотел, чтобы люди вокруг меня знали, что я изменился.

Моя любовь к Иисусу — не такая, какой её видит окружающий мир. Мы проделали чрезвычайно плохую работу по созданию образа Иисуса, и это наша собственная вина. Будучи христианами, мы иногда создаем впечатление, что знаем обо всём на свете, а это не так. Мы верим не для этого. Нам нужен Спаситель, нам нужен Бог. Когда я открыл для себя Иисуса, я просто хотел, чтобы Он был рядом для моих друзей и в моей общине. И когда мне предложили стать участником этой группы, я сначала сказал «нет», потому что это не то, чем я хотел бы заниматься, но я знал, что это способ просто заявить о том, во что я верю, и, очевидно, получилось то, что получилось.

Но, да, я живу в реальном мире рок-н-ролла, и я никогда не отрекался от своей веры, но и рок-н-роллом я тоже не жил. [Смеется] О мире рока говорят чистую правду, — все искушения, все обещания того и этого. И, наверное, сейчас, когда мы прошли через всё это и можем оглянуться назад, даже сейчас я бы ни за что не изменил ситуацию. Я бы не принял ничего из того, что предлагает этот мир. Этот мир временный, и поэтому я просто хочу держаться за то, что мне нравится, а это, опять же, моя вера, моя семья, мои друзья».




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