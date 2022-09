сегодня



Новое видео P.O.D.



"When Angels & Serpents Dance", новое видео группы P.O.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из обновленной версии альбома "When Angels & Serpents Dance", выходящего 14 октября на Mascot Records / Mascot Label Group.



Трек-лист:



"Addicted"

"Shine With Me"

"Condescending"

"It Can’t Rain Everyday"

"Kaliforn-Eye-A" (feat. Mike Muir)

"I’ll Be Ready" (feat. The Marley Girls)

"End Of The World"

"This Ain’t No Ordinary Love Song"

"God Forbid" (feat. Page Hamilton)

"Roman Empire"

"When Angels & Serpents Dance"

"Tell Me Why"

"Rise Against"



Бонус-треки:



"Don’t Fake It"

"Ridin’ With You"

"Walk On Water"







+0 -1



просмотров: 255