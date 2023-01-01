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P.O.D.

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8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

11 июл 2018 : 		 P.O.D. завершают работу над альбомом

17 янв 2018 : 		 P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP

21 авг 2017 : 		 Новая песня P.O.D.

25 авг 2015 : 		 P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне

14 авг 2015 : 		 Новое видео P.O.D.

13 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

11 авг 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.

7 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

10 июн 2015 : 		 Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.

9 июн 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

22 май 2015 : 		 P.O.D. завершают работу над новым альбомом

13 май 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. «концептуален»
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Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.



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Гитарист P.O.D. Marcos Curiel в интервью на фестивале Rocklahoma ответил на вопрос о том, работает ли он и команда над чем-то новым:

«Точно так. На самом деле, мы начали наш сет с новой песни. Песня называется 'Drop', и мы недавно сняли на нее клип. В нем снялся Randy Blythe из LAMB OF GOD. И это первая песня на нашем альбоме, который выйдет — на самом деле альбом выйдет весной 2024 года, а песня и видео уже 21 сентября

Новая пластинка называется "Veritas". Это старый латинский диалект. Знаете, старый, на котором священники проводят обряд изгнания бесов. Это означает "истина". Это наша правда, потому что мы писали эту пластинку во время пандемии. Индивидуально и коллективно, это наша правда как группы, то, через что мы прошли, то, через что мы все прошли за это время, чувак.

Я не могу дождаться, когда вы, ребята, услышите его. Это очень круто. Мы также пригласили на одну из композиций вокалистку JINJER и Cove'a Reber'a, который может быть вам знаком по SCARY KIDS [SCARING KIDS] и SAOSIN, а сейчас он занят в DEAD AMERICAN».




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