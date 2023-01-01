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Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.



Гитарист P.O.D. Marcos Curiel в интервью на фестивале Rocklahoma ответил на вопрос о том, работает ли он и команда над чем-то новым:



«Точно так. На самом деле, мы начали наш сет с новой песни. Песня называется 'Drop', и мы недавно сняли на нее клип. В нем снялся Randy Blythe из LAMB OF GOD. И это первая песня на нашем альбоме, который выйдет — на самом деле альбом выйдет весной 2024 года, а песня и видео уже 21 сентября



Новая пластинка называется "Veritas". Это старый латинский диалект. Знаете, старый, на котором священники проводят обряд изгнания бесов. Это означает "истина". Это наша правда, потому что мы писали эту пластинку во время пандемии. Индивидуально и коллективно, это наша правда как группы, то, через что мы прошли, то, через что мы все прошли за это время, чувак.



Я не могу дождаться, когда вы, ребята, услышите его. Это очень круто. Мы также пригласили на одну из композиций вокалистку JINJER и Cove'a Reber'a, который может быть вам знаком по SCARY KIDS [SCARING KIDS] и SAOSIN, а сейчас он занят в DEAD AMERICAN».







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