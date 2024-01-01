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*Новое видео NIGHTWISH 24
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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P.O.D.

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22 май 2024 : 		 Куда пропал барабанщик P.O.D.?

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26 апр 2024 : 		 Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?

19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

13 сен 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

11 июл 2018 : 		 P.O.D. завершают работу над альбомом

17 янв 2018 : 		 P.O.D. на MASCOT LABEL GROUP

21 авг 2017 : 		 Новая песня P.O.D.

25 авг 2015 : 		 P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне

14 авг 2015 : 		 Новое видео P.O.D.

13 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.
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Куда пропал барабанщик P.O.D.?



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SONNY SANDOVAL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему на концертах с 2021 года не появляется Noah "Wuv" Bernardo:

«Я бы не сказал, что его больше нет в группе. Мы и раньше говорили, что он всегда будет барабанщиком этой группы. Но мы все сейчас переживаем такие события, что требуется личное внимание, чтобы погрузиться в них и разобраться, чтобы мы все могли ужиться вместе. Он мой двоюродный брат, он член семьи. Но мы не пытаемся выставлять чьи-то дела на всеобщее обозрение. Мы все взрослые люди и должны брать на себя ответственность за свою жизнь, чтобы разобраться во всем. И вот уже довольно долгое время в группе царит напряженность»




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