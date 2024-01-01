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Куда пропал барабанщик P.O.D.?



SONNY SANDOVAL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему на концертах с 2021 года не появляется Noah "Wuv" Bernardo:



«Я бы не сказал, что его больше нет в группе. Мы и раньше говорили, что он всегда будет барабанщиком этой группы. Но мы все сейчас переживаем такие события, что требуется личное внимание, чтобы погрузиться в них и разобраться, чтобы мы все могли ужиться вместе. Он мой двоюродный брат, он член семьи. Но мы не пытаемся выставлять чьи-то дела на всеобщее обозрение. Мы все взрослые люди и должны брать на себя ответственность за свою жизнь, чтобы разобраться во всем. И вот уже довольно долгое время в группе царит напряженность»







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