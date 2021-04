10 апр 2021



P.O.D. отметят юбилей



P.O.D. отметят юбилей альбома "Satellite" серией стримов "Satellite Over Southtown", в рамках которой группа отыграет три выступления: "Satellite" — 13 мая, "The Fundamental Elements Of Southtown" — 27 мая и "B-Sides Rarities And Hits" — 10 июня. Билеты и детали доступны по этому адресу.







