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*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 29
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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P.O.D.

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23 мар 2025 : 		 Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»

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Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»



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Paul "Sonny" Sandoval в недавнем интервью обсудил недавно выпущенную книгу "Son of Southtown: My Life Between Two Worlds", и, в частности, затронул тему ярлыка "христианской группы", который активно вешают на его коллектив:

«Мы родом с хардкор-сцены, где никогда не было такого разделения, потому что все агитируют за что-то своё. Будь ты веган, будь ты трезвенник, будь ты за права животных, за вопросы социальной справедливости, за что угодно - вот за что я люблю хардкор, так это за то, что ты имеешь право говорить то, что хочешь сказать, несмотря ни на что. И мы не обязаны соглашаться, но мы все уважаем это, потому что это ты - это страсть; ты любишь это. Поэтому, когда мы пришли на рок-н-ролльную сцену, все стало немного иначе.

Мы никогда не выходили и не говорили: »О, мы христианская группа". Мы были просто детьми, и я был новичком в этой вере. И у нас был такой менталитет: «Ну, эй, если это то, о чем я говорю, и я люблю Бога, и я хочу говорить об этом, тогда я буду это делать». Но я не думаю, что это было до тех пор, пока мы не попали в мейнстрим - а я не думаю, что мы когда-либо были в действительности рассчитаны на мейнстрим. Спасибо, что спустя 33 года мы все еще гастролируем и зарабатываем этим на жизнь, но по какой-то причине мы попали в мейнстрим, а ведь мы всегда были андеграундной группой. Возможно, для большинства людей это было слишком, но в рок-н-ролльной индустрии, я думаю, все мы любим секс, наркотики и рок-н-ролл, и поэтому всякий раз, когда ты выходишь с позитивным посланием или чем-то, что немного... Я родом из музыки регги и групп, которым есть что сказать и которые вещают о жизни. Но, возможно, это не очень сочетается с металлом и рок-н-роллом. А я считаю, что должно.

Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей. И поэтому часто мне кажется, что люди пытаются загнать нас в рамки, потому что они пытаются сказать: «Ну, не слушайте их» или «Они не так хороши, как эта группа или та, потому что у них христианские убеждения» или что-то еще. Но это никогда не было главным в том, что мы делаем. Но именно поэтому я пишу книги, именно поэтому я веду беседы с людьми, потому что мне нравится делиться своей верой. Я никогда не пойду на компромисс и не отступлю от того, во что верю, но музыка должна была дойти до каждого и заставить всех улыбаться. Я не говорю вам, как жить дальше. Здесь нет никакой программы. Я просто пытаюсь быть собой и быть аутентичным. Но я уверен, что нас разделяют на категории. И, к сожалению, у меня есть свои проблемы с институтом христианства, поэтому мне очень неприятно, когда меня вписывают в это религиозное лицемерие, которое длится десятилетиями и столетиями. Вещи, которые я совершенно не люблю, на меня вешают, и поэтому я всегда чувствую, что должен защищаться».




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23 мар 2025
g
gravitgroove
Поедут ли P.O.D. в турне вместе с Dark Funeral?

И конечно же, мечта - совместное выступление Nokturnal Mortum или Graveland вместе с Orphand Land.

просмотров: 177

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