Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 47
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 32
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 20
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
*Новая песня DESTRUCTION 17
*Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг 17
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 47
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 32
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
[= ||| все новости группы



*

Therion

*



24 фев 2025 : 		 Демо THERION выйдут на виниле

1 фев 2024 : 		 Лидер THERION о планах на будущее

15 дек 2023 : 		 Новое видео THERION

23 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от THERION

15 ноя 2023 : 		 Новое видео THERION

18 окт 2023 : 		 Видео с текстом от THERION

20 сен 2023 : 		 Новое видео THERION

27 апр 2023 : 		 THERION нашли новый лейбл

28 окт 2022 : 		 Новое видео THERION

30 сен 2022 : 		 Новое видео THERION

6 сен 2022 : 		 Трек-лист нового альбома THERION

26 авг 2022 : 		 Новое видео THERION

20 авг 2022 : 		 Переиздания THERION выйдут осенью

6 май 2022 : 		 Новое видео THERION

20 окт 2021 : 		 Новое видео THERION

11 июн 2021 : 		 Новое видео THERION

7 июн 2021 : 		 Вышел концертный релиз THERION

8 фев 2021 : 		 Успехи в чартах THERION

5 фев 2021 : 		 THERION почти записали новый альбом

22 янв 2021 : 		 Новое видео THERION

13 дек 2020 : 		 Новое видео THERION

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THERION

11 мар 2018 : 		 Сборник каверов от THERION выйдет в марте

3 фев 2018 : 		 Новая песня THERION

29 янв 2018 : 		 Новое видео THERION

21 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома THERION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Демо THERION выйдут на виниле



zoom
Hammerheart Records впервые на виниле выпустят компиляцию демо-записей THERION — Paroxysmal Holocaust и Beyond The Darkest Veils Of Inner Wickedness, а также дебютного ЕР Time Shall Tell:

“Paroxysmal Holocaust”
“Morbid Reality”
“The Return”
“Bells of Doom”
“Animal Mutation”
“Beyond The Veil Of Inner Wickedness”
“Macabre Declension”
“Megalomania”
“Genocidal Raids”
“Time Shall Tell” (CD only)
“Dark Eternity”
“Asphyxiate With Fear”
“A Suburb to Hell”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 128

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом