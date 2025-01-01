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IRON SAVIOR зассали из-за Трампа
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Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде»
32
OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»
20
Барабанщик DREAM THEATER о бывшем
20
CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ...
20
Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»
20
Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT
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Новая песня DESTRUCTION
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Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг
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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA
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IRON SAVIOR зассали из-за Трампа
47
Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде»
32
OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»
20
Барабанщик DREAM THEATER о бывшем
20
CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ...
20
все новости группы
Therion
Швеция
Death Metal
Heavy Metal
Symphonic Metal
http://www.megatherion.com
Myspace:
http://www.myspace.com/therion
Facebook:
https://www.facebook.com/therion
24 фев 2025
:
Демо THERION выйдут на виниле
1 фев 2024
:
Лидер THERION о планах на будущее
15 дек 2023
:
Новое видео THERION
23 ноя 2023
:
Видео с текстом от THERION
15 ноя 2023
:
Новое видео THERION
18 окт 2023
:
Видео с текстом от THERION
20 сен 2023
:
Новое видео THERION
27 апр 2023
:
THERION нашли новый лейбл
28 окт 2022
:
Новое видео THERION
30 сен 2022
:
Новое видео THERION
6 сен 2022
:
Трек-лист нового альбома THERION
26 авг 2022
:
Новое видео THERION
20 авг 2022
:
Переиздания THERION выйдут осенью
6 май 2022
:
Новое видео THERION
20 окт 2021
:
Новое видео THERION
11 июн 2021
:
Новое видео THERION
7 июн 2021
:
Вышел концертный релиз THERION
8 фев 2021
:
Успехи в чартах THERION
5 фев 2021
:
THERION почти записали новый альбом
22 янв 2021
:
Новое видео THERION
13 дек 2020
:
Новое видео THERION
14 ноя 2020
:
Новая песня THERION
11 мар 2018
:
Сборник каверов от THERION выйдет в марте
3 фев 2018
:
Новая песня THERION
29 янв 2018
:
Новое видео THERION
21 янв 2018
:
Трейлер нового альбома THERION
13 янв 2018
:
Новая песня THERION
28 дек 2017
:
Трейлер нового альбома THERION
20 дек 2017
:
Новая песня THERION
11 дек 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома THERION
6 окт 2017
:
Новый альбом THERION выйдет зимой
9 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления THERION
11 фев 2015
:
Новое видео THERION
8 окт 2014
:
Вокалистка АРКОНА присоединилась на сцене к THERION
7 окт 2014
:
THERION в России: видеообращение к поклонникам
23 фев 2014
:
Трейлер нового релиза THERION
14 фев 2014
:
Фрагмент нового DVD THERION
6 фев 2014
:
Фрагмент нового DVD THERION
31 янв 2014
:
Трейлер нового DVD THERION
24 янв 2014
:
Выход новых релизов THERION отложен
14 янв 2014
:
Переиздание "Theli" THERION выйдет в феврале
9 дек 2013
:
Лидер THERION о новой опере
12 авг 2013
:
Новое видео THERION
4 июн 2013
:
Умерла бывшая бэк-вокалистка THERION
29 апр 2013
:
THERION представят оперу на концертах
29 сен 2012
:
Новые клипы THERION
26 сен 2012
:
THERION заключили лицензионную сделку с END OF THE LIGHT RECORDS на Северную Америку
17 сен 2012
:
Долговременные планы THERION
26 июн 2012
:
Закулисные съемки из тура по Латинской Америке THERION
14 фев 2012
:
Юбилейный тур THERION
12 сен 2011
:
Lori Lewis стала постоянным членом группы THERION
22 июн 2011
:
Видео полного концерта THERION
11 апр 2011
:
Новое видео THERION
18 фев 2011
:
THERION увековечены в настольной игре
19 ноя 2010
:
Фронтмен THERION: «Мы больше никогда не поедем в турне по США»
14 окт 2010
:
Новое видео THERION
10 окт 2010
:
Видео с концерта THERION
30 авг 2010
:
Изменения в концертном расписании THERION
26 авг 2010
:
SNOWY SHAW ушел из DIMMU BORGIR и вернулся в THERION
26 июл 2010
:
THERION объявили имя турового басиста
23 июл 2010
:
Басист THERION не примет участие в европейском турне
13 июл 2010
:
Snowy Shaw может присоединиться к DIMMU BORGIR
8 июл 2010
:
SNOWY SHAW покинул THERION
2 июл 2010
:
Обложка нового альбома THERION
24 июн 2010
:
Трек-лист нового альбома THERION
23 июн 2010
:
Новый гитарист в THERION
28 апр 2010
:
THERION завершили работу над альбомом
7 фев 2010
:
Название нового альбома THERION
20 ноя 2009
:
THERION работают над новым альбомом
26 авг 2009
:
Трейлер нового DVD THERION
8 май 2009
:
В THERION появились новые участники
23 апр 2009
:
Новый диск THERION появится в мае
19 апр 2008
:
Из THERION ушли трое музыкантов
19 дек 2007
:
Бывший вокалист CANDLEMASS спел вместе с THERION
12 дек 2007
:
Слудующий альбом THERION выйдет не раньше 2010 года
4 дек 2007
:
THERION: концерт в Будапеште будет снят для предстоящего DVD
14 ноя 2007
:
К THERION во время тура присоединится клавишник Ferdy Doernberg
22 окт 2007
:
Лидер THERION : "Отмены концертов не будет!"
22 окт 2007
:
Делюкс издание от THERION
18 сен 2007
:
THERION: опубликован сет-лист для предстоящего турне
12 сен 2007
:
THERION: новое видео в сети
18 июл 2007
:
THERION продлевают контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
20 июн 2007
:
Фронтмен THERION рассказывает о классическом шоу
29 май 2007
:
THERION : продолжение истории
29 май 2007
:
Snowy Shaw (THERION) принял участие в Гетеборгском проекте
27 май 2007
:
THERION : "Я больше никогда не буду играть вместе с BLIND GUARDIAN"
25 май 2007
:
Российские страдания THERION
21 май 2007
:
THERION объяснили задержку концерта в Москве
21 май 2007
:
THERION объявили о специальном туре, посвященном 20 летию группы
18 май 2007
:
THERION расстаются с вокалистом MATS'ом LEVÉN'ом, объявлена замена
17 ноя 2006
:
Подробности о новом альбоме THERION
25 окт 2006
:
Snowy Shaw (экс-KING DIAMOND) заявлен в качестве нового вокалиста THERION
20 окт 2006
:
Обнародованы название и обложка нового альбома THERION
17 окт 2006
:
THERION завершили сведение нового альбома
18 сен 2006
:
THERION закончили запись нового альбома
26 мар 2006
:
THERION: полный трек-лист "Celebrators Of Becoming"
23 мар 2006
:
Основатель THERION больше не будет петь
9 мар 2006
:
THERION выпускают 6-дисковую компиляцию
13 янв 2006
:
THERION начинают пре-продукцию нового альбома
11 дек 2005
:
Автограф-сессия THERION
7 окт 2005
:
THERION: записаны все песни для нового альбома
20 янв 2005
:
Уже в сети: серия каверов от THERION
24 сен 2002
:
THERION издает новый концертник
18 ноя 2001
:
Therion - тур по Южной Америке.
сегодня
Демо THERION выйдут на виниле
Hammerheart Records впервые на виниле выпустят компиляцию демо-записей THERION — Paroxysmal Holocaust и Beyond The Darkest Veils Of Inner Wickedness, а также дебютного ЕР Time Shall Tell:
“Paroxysmal Holocaust”
“Morbid Reality”
“The Return”
“Bells of Doom”
“Animal Mutation”
“Beyond The Veil Of Inner Wickedness”
“Macabre Declension”
“Megalomania”
“Genocidal Raids”
“Time Shall Tell” (CD only)
“Dark Eternity”
“Asphyxiate With Fear”
“A Suburb to Hell”
http://www.megatherion.com
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