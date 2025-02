сегодня



Демо THERION выйдут на виниле



Hammerheart Records впервые на виниле выпустят компиляцию демо-записей THERION — Paroxysmal Holocaust и Beyond The Darkest Veils Of Inner Wickedness, а также дебютного ЕР Time Shall Tell:



“Paroxysmal Holocaust”

“Morbid Reality”

“The Return”

“Bells of Doom”

“Animal Mutation”

“Beyond The Veil Of Inner Wickedness”

“Macabre Declension”

“Megalomania”

“Genocidal Raids”

“Time Shall Tell” (CD only)

“Dark Eternity”

“Asphyxiate With Fear”

“A Suburb to Hell” http://www.megatherion.com







