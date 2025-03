сегодня



Компиляция THERION выйдет в апреле



Hammerheart Records 18 апреля выпустят компиляцию ранних работ THERION, получившую название Beyond the Darkest Veil of Time:



Paroxysmal Holocaust

1. Morbid Reality

2. The Return

3. Bells of Doom

4. Animal Mutation



Beyond the Veil of Inner Wickedness

5. Macabre Declension

6. Megalomania

7. Paroxysmal Holocaust

8. Genocidal Raids



Time Shall Tell (CD only)

9. Time Shall Tell

10. Dark Eternity

11. Asphyxiate With Fear http://www.megatherion.com





