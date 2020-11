15 ноя 2020



LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES



LZZY HALE и MARK MORTON исполнили в акустическом варианте кавер-версию композиции THE BLACK CROWES "She Talks To Angels" в рамках шоу Raise Your Horns w/ Lzzy Hale.







