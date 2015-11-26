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Mark Morton

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11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD

19 мар 2019 : 		 MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a

17 мар 2019 : 		 Видео с первого концерта MARK MORTON

6 мар 2019 : 		 Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington

6 мар 2019 : 		 MYLES KENNEDY в новом треке MARK MORTON

13 фев 2019 : 		 MARK MORTON нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура

14 янв 2019 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Честер был рад сделать что-то тяжелее LINKIN PARK»

9 янв 2019 : 		 Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD

15 дек 2018 : 		 Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD
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Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»



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Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton написал в Твиттере, что «демократы будут педалировать вопрос о записях Woodward'а (интервью к новой книге журналиста Bob'а Woodward’а "Rage", из которого становится ясно, что Трамп знал о серьёзной угрозе коронавируса в начале февраля — прим. пер.), и это изменит точку зрения каждого».

Mark сказал:

«Вы игнорируете фундаментальную истину. СТОРОННИКАМ ТРАМПА ВСЁ РАВНО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ. Они все "за", несмотря ни на что. Он говорил это с самого начала. Это просто не имеет значения».

Еще в июле Morton раскритиковал Трампа за его утверждение о том, что в Соединенных Штатах наблюдается рост числа инфицированных только потому, что проводится большее количество тестов. В то время Mark написал в Твиттере:

«Разве это не обидно для людей, которые составляют его реальную базу поддержки, видеть такое дерьмо. Он действительно думает, что вы все такие тупые? Ваш интеллект всё больше и больше обесценивается. Могу себе представить, как трудно сохранять верность этому режиму».

LAMB OF GOD




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