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Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton написал в Твиттере, что «демократы будут педалировать вопрос о записях Woodward'а (интервью к новой книге журналиста Bob'а Woodward’а "Rage", из которого становится ясно, что Трамп знал о серьёзной угрозе коронавируса в начале февраля — прим. пер.), и это изменит точку зрения каждого».



Mark сказал:



«Вы игнорируете фундаментальную истину. СТОРОННИКАМ ТРАМПА ВСЁ РАВНО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ. Они все "за", несмотря ни на что. Он говорил это с самого начала. Это просто не имеет значения».



Еще в июле Morton раскритиковал Трампа за его утверждение о том, что в Соединенных Штатах наблюдается рост числа инфицированных только потому, что проводится большее количество тестов. В то время Mark написал в Твиттере:



«Разве это не обидно для людей, которые составляют его реальную базу поддержки, видеть такое дерьмо. Он действительно думает, что вы все такие тупые? Ваш интеллект всё больше и больше обесценивается. Могу себе представить, как трудно сохранять верность этому режиму».











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