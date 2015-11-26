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Lamb of God

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Гитарист LAMB OF GOD: «Честер был рад сделать что-то тяжелее LINKIN PARK»



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Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton в недавнем разговоре с Kerrang рассказал о сотрудничестве с вокалистом LINKIN PARK Честером Беннингтоном:

«Я даже не был в курсе, знал ли он о моём существовании, но благодаря знакомствам я до него достучался, и оказалось, что он очень уважал мою работу с LAMB и саму группу. И, очевидно, все в мире поняли, каким классным был Честер».

По словам Mark'a, Честеру понравилась эта песня: «Мы часто возвращались к этому вопросу и, наконец-то оказавшись в студии, сумели всё сделать. Но классным элементом этого опыта — на самом деле было много всего классного — но всё-таки частью этого процесса было то, что когда я представил наброски этой темы Честеру, они отличались от финальной версии, потому что мы по-настоящему принялись работать вместе и буквально в спорах создали нечто новое. И для меня это стало одним из самых запоминающихся моментов в работе над альбомом».

Гитарист также добавил, что работать в Честером было легко, и всё шло плавно:

«Мы очень быстро окунулись в творческий процесс и очень быстро стали просто двумя парнями, которые работают над песней. Так что всё было очень естественно, Он был, можно сказать, очень воодушевлён... Я думаю, что ему действительно очень понравилась песня — я думаю, именно поэтому он и работал со мной, потому что ему очень понравилась эта песня. И я знаю, что он был очень, очень рад тому, что будет скримить и делать что-то более тяжёлое, чем то, что он делал в последнее время. Это много значило для него — он был очень воодушевлён этим».

Mark рассказал, что он был впечатлён вокальными навыками Честера, когда они работали над песней, которую написали Morton, Bennington, Jake Oni и продюсер Josh Wilbur, а в записи принимали участие Paolo Gregoletto и Alex Bent из TRIVIUM на басу и барабанах соответственно.

«Способности Честера неоспоримы. Просто сидеть в комнате сведения и смотреть, как он делает дубль... Я не буду говорить, что это было легко, потому что я уверен, что это не так, но всем казалось, что это так. И ты мог просто попросить что-то немного поменять, и он каждый раз выкладывался по полной. Наблюдать за этим было крайне любопытно и поучительно».

Сингл "Cross Off" был выпущен в январе этого года.



LAMB OF GOD Guitarist Says CHESTER BENNINGTON Was








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