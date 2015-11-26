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MARK MORTON : «Использую паузу для сочинения»



В рамках недавнего разговора с Subculture Entertainment MARK MORTON ответил на вопрос о том, как он использует свободное время из-за коронапаузы:



«Я, безусловно, воспользовался этим, чтобы провести больше времени с семьёй, дома и немного притормозить. В бизнесе, в котором я варюсь, вы всегда как бы перепрыгиваете с одного режима на другой; на самом деле вы никогда не останавливаетесь. Люди видят, что мы вроде как не находимся в туре, и думают, что у нас перерыв или отдых, но обычно если мы не в туре, то находимся в процессе сочинения или подготовки материала для студийной записи или что-то ещё в таком же духе.



Эта ситуация, какой бы прискорбной она ни была, предоставила мне лично [возможность] сделать небольшую паузу и поразмышлять о том, где я нахожусь, провести время с семьёй и насладиться нашим прекрасным домом. Я сочинял. Я всегда пишу, так что для меня это не что-то революционное. Я сочиняю, когда приходит время, — не бывает такого, что я сажусь и говорю: "Хорошо, на этой неделе я буду сочинять". Если у меня есть идея песни, я сажусь и делаю демо, вот и всё. Так что в этом плане ничего не изменилось, но за последние четыре-пять месяцев подобное происходило достаточно часто, ведь у меня появилось много идей для песен, много идей, которые просто выпрыгивают на меня, у меня есть время и доступ в мою студию, чтобы задокументировать эти вещи и немного поработать над ними. Так что для меня всё весьма позитивно.



Сочинять, записывать и создавать новую музыку — это моя любимая часть из всего, что мы делаем. Есть много элементов, много компонентов того, что значит быть в такой группе, как LAMB OF GOD. Выступления и гастроли — это один из них. Сочинение и запись — это ещё один из них. Писать и записывать — это моя самая любимая часть того, что у нас есть. И поэтому я занимаюсь сочинительством. Я придумал кое-какие вещи для LAMB, кое-какие вещи для других людей, кое-какие вещи для моего собственного сольного проекта, так что сейчас из меня прёт очень много новой музыки!»













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