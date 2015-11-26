Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 89
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 52
*Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неп... 51
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 45
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 45
[= ||| все новости группы



*

Mark Morton

*



17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD

19 мар 2019 : 		 MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a

17 мар 2019 : 		 Видео с первого концерта MARK MORTON

6 мар 2019 : 		 Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington

6 мар 2019 : 		 MYLES KENNEDY в новом треке MARK MORTON

13 фев 2019 : 		 MARK MORTON нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура

14 янв 2019 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Честер был рад сделать что-то тяжелее LINKIN PARK»

9 янв 2019 : 		 Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD

15 дек 2018 : 		 Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD
| - |

|||| сегодня

MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора с Subculture Entertainment MARK MORTON ответил на вопрос о том, как он использует свободное время из-за коронапаузы:

«Я, безусловно, воспользовался этим, чтобы провести больше времени с семьёй, дома и немного притормозить. В бизнесе, в котором я варюсь, вы всегда как бы перепрыгиваете с одного режима на другой; на самом деле вы никогда не останавливаетесь. Люди видят, что мы вроде как не находимся в туре, и думают, что у нас перерыв или отдых, но обычно если мы не в туре, то находимся в процессе сочинения или подготовки материала для студийной записи или что-то ещё в таком же духе.

Эта ситуация, какой бы прискорбной она ни была, предоставила мне лично [возможность] сделать небольшую паузу и поразмышлять о том, где я нахожусь, провести время с семьёй и насладиться нашим прекрасным домом. Я сочинял. Я всегда пишу, так что для меня это не что-то революционное. Я сочиняю, когда приходит время, — не бывает такого, что я сажусь и говорю: "Хорошо, на этой неделе я буду сочинять". Если у меня есть идея песни, я сажусь и делаю демо, вот и всё. Так что в этом плане ничего не изменилось, но за последние четыре-пять месяцев подобное происходило достаточно часто, ведь у меня появилось много идей для песен, много идей, которые просто выпрыгивают на меня, у меня есть время и доступ в мою студию, чтобы задокументировать эти вещи и немного поработать над ними. Так что для меня всё весьма позитивно.

Сочинять, записывать и создавать новую музыку — это моя любимая часть из всего, что мы делаем. Есть много элементов, много компонентов того, что значит быть в такой группе, как LAMB OF GOD. Выступления и гастроли — это один из них. Сочинение и запись — это ещё один из них. Писать и записывать — это моя самая любимая часть того, что у нас есть. И поэтому я занимаюсь сочинительством. Я придумал кое-какие вещи для LAMB, кое-какие вещи для других людей, кое-какие вещи для моего собственного сольного проекта, так что сейчас из меня прёт очень много новой музыки!»

LAMB OF GOD





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 174

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом