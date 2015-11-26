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Mark Morton

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8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD

19 мар 2019 : 		 MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a

17 мар 2019 : 		 Видео с первого концерта MARK MORTON

6 мар 2019 : 		 Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington

6 мар 2019 : 		 MYLES KENNEDY в новом треке MARK MORTON

13 фев 2019 : 		 MARK MORTON нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура

14 янв 2019 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Честер был рад сделать что-то тяжелее LINKIN PARK»

9 янв 2019 : 		 Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD

15 дек 2018 : 		 Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD
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|||| сегодня

MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски



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MARK MORTON выступил с осуждением тех, кто не носит маски, прикрываясь политическими мотивами. Музыкант разместил один из роликов, снятый на протестах в Южной Флориде против ковид-ограничений, и подписал:

«Когда кто-то не носит маску в общественных местах, это говорит мне НЕ о том, что он пользуется своей свободой или независимостью. Мне это говорит о том, что им просто ПОФИГ на то, что мне приходится думать о том, не могу ли я бессимптомно передать Covid-19 моей 78-летней матери, выжившей после рака».

Ранее этим летом Главный хирург США призвал людей носить маски, заявив, что они будут способствовать свободе во время пандемии коронавируса.

В исследовании, опубликованном в июне, исследователи из Техасского университета A&M, Калифорнийского технологического института и Калифорнийского университета Сан-Диего пришли к выводу, «что ношение масок для лица в общественных местах соответствует наиболее эффективному средству предотвращения передачи инфекции от человека к человеку».

Также глава Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд заявил в Сенате, что ношение масок для лица может обеспечить большую защиту от распространения коронавируса, чем вакцина.

LAMB OF GOD




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