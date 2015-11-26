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MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски



MARK MORTON выступил с осуждением тех, кто не носит маски, прикрываясь политическими мотивами. Музыкант разместил один из роликов, снятый на протестах в Южной Флориде против ковид-ограничений, и подписал:



«Когда кто-то не носит маску в общественных местах, это говорит мне НЕ о том, что он пользуется своей свободой или независимостью. Мне это говорит о том, что им просто ПОФИГ на то, что мне приходится думать о том, не могу ли я бессимптомно передать Covid-19 моей 78-летней матери, выжившей после рака».



Ранее этим летом Главный хирург США призвал людей носить маски, заявив, что они будут способствовать свободе во время пандемии коронавируса.



В исследовании, опубликованном в июне, исследователи из Техасского университета A&M, Калифорнийского технологического института и Калифорнийского университета Сан-Диего пришли к выводу, «что ношение масок для лица в общественных местах соответствует наиболее эффективному средству предотвращения передачи инфекции от человека к человеку».



Также глава Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд заявил в Сенате, что ношение масок для лица может обеспечить большую защиту от распространения коронавируса, чем вакцина.











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