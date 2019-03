6 мар 2019



Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington



MARK MORTON опубликовал видео на композицию "Cross Off", в записи которой принимал участие вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон. Этот трек взят из дебютного альбома "Anesthetic", выпущенного первого марта на WPP Records/Spinefarm:



01. Cross Off (feat. Chester Bennington)



02. Sworn Apart (feat. Jacoby Shaddix)



03. Axis (feat. Mark Lanegan)



04. The Never (feat. Chuck Billy + Jake Oni)



05. Save Defiance (feat. Myles Kennedy)



06. Blur (feat. Mark Morales)



07. Back From The Dead (feat. Josh Todd)



08. Reveal (feat. Naeemah Maddox)



09. Imaginary Days



10. Truth Is Dead (feat. Randy Blythe + Alissa White-Gluz)



















