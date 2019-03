сегодня



Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD



Вокалистка АRCH ENEMY Alissa White-Gluz присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD Mark Morton во время выступления в Монреале, Квебек, Канада, состоявшегося 17 марта, чтобы исполнить песню "The Truth Is Dead". Видео доступно ниже.



















