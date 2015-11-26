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Mark Morton

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MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a



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Музыкант Lamb Of God Mark Morton в своём новом интервью RockSverige рассказал, что поначалу он обратился к гитаристу Guns N' Roses Slash'y с просьбой принять участие в работе над его недавно вышедшим дебютном сольным альбомом "Anesthetic".

«У меня достаточно тёплые отношения со Slash'ем, и мы несколько раз разговаривали. Насколько я понимаю, он фанат Lamb Of God. Я уже достаточно много общался со Slash'ем, чтобы мне было комфортно спросить о том, могу ли я прислать ему свою песню. Мне кажется, я обратился к нему как раз тогда, когда он гастролировал с Guns N' Roses. Он ответил: "Да, я подумаю над этим. Я очень занят, но, если я смогу найти немного времени, ты вышлешь мне свой трек, я его послушаю, и будем плясать от этого". Какой позитивный и приятный ответ. Тем временем я сам сочинил соло для той песни, которую собирался ему послать, потому что время шло, а я так и не получил от него ответа, нашёл ли он время или нет; и так вышло, что это соло мне прямо очень понравилось, так что я так и не выслал ему свою песню [смеётся]. Вот так оно и получилось. Не думайте, что я считаю себя лучше, чем Slash. Slash — один из моих самых любимых гитаристов. Я люблю, очень люблю Slash'a и GN'R. Но меня посетило вдохновение, и я не хотел его упускать. Я просто так и не послал этот е-мейл [смеётся]».

О том, какие качества по его мнению делают Slash'a великим гитаристом:

«Мужик, это всё вместе взятое. Он просто один из тех парней вроде Joe Perry и прочих. У него немного блюзовый стиль, который уходит корнями в классический блюз-рок, и все эти крутые фишки и узнаваемое оригинальное звучание, того же плана, как и фирменные приемы Jimmy Page'a, которые звучат так, что ни с чем не спутаешь. Это не такое уж распространённое явление, и у Slash'a тоже есть свои особенности, которые придают звучанию его инструмента неповторимый характер. Это одно из самых ценных качеств для исполнителя — иметь своё собственное уникальное звучание, свой голос и характер игры, который при этом гармонично встраивается в общую канву твоей группы и песни, которую вы играете; и когда всё говорит о том, что это именно ты. Slash определённо из таких парней, и он просто крут [смеётся]».



LAMB OF GOD



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