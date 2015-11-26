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Lamb of God

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28 апр 2018 : 		 Кавер BIG BLACK от LAMB OF GOD

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23 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о взрыве в Манчестере

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Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD



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Mark Morton, плодовитый гитарист LAMB OF GOD, выпустил второй сингл с дебютного сольного альбома "Anesthetic", выход которого запланирован на 1 марта.

Официальное видео с текстом к песне "Cross Off" с участием покойного вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона можно увидеть ниже.

Трек записан в апреле 2017 года, он был сочинён Morton'ом, Беннингтоном, Jake'ом Oni и продюсером Josh'ем Wilbur'ом.



Listen To CHESTER BENNINGTON






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Aesthete-Alarmist


9 янв 2019, 13:50		Lamb of God вообще не лажает. Можно хоть с катей перри - все равно достойно выйдет.


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