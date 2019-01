сегодня



Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD



Mark Morton, плодовитый гитарист LAMB OF GOD, выпустил второй сингл с дебютного сольного альбома "Anesthetic", выход которого запланирован на 1 марта.



Официальное видео с текстом к песне "Cross Off" с участием покойного вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона можно увидеть ниже.



Трек записан в апреле 2017 года, он был сочинён Morton'ом, Беннингтоном, Jake'ом Oni и продюсером Josh'ем Wilbur'ом.



















