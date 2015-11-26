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Lamb of God

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Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD



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Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton первого марта на WPP Records и Spinefarm Records выпустит сольную работу "Anesthetic". Первый сингл, "The Truth Is Dead", в записи которой принимали участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe и вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz, доступен для прослушивания.

Идея записи возникла у Jake'a (лидер группы ONI и основатель WPP Records), продюсера Josh'a Wilbur'a (LAMB OF GOD, TRIVIUM, ONI, GOJIRA) и Morton'a, проект стал быстро набирать обороты — Mark оказался креативным центром, Josh Wilbur участвовал в создании материала, а также отвечал за запись, сведение и продюсирование, а Jake Oni также принимал участие в создании материала и участвовал в записи.

В качестве гостей в записи принимали участие Chester Bennington (LINKIN PARK), Randy Blythe (LAMB OF GOD), Jacoby Shaddix (PAPA ROACH), Myles Kennedy (SLASH, ALTER BRIDGE), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY), Mark Lanegan, Chuck Billy (TESTAMENT), Jake Oni, Josh Todd (BUCKCHERRY), Mark Morales и Naeemah Maddox. Morton записал все партии гитар при помощи Roy Mayorga (STONE SOUR), David Ellefson (MEGADETH), Ray Luzier (KORN), Paolo Gregoletto (TRIVIUM), Alex Bent (TRIVIUM), Mike Inez (ALICE IN CHAINS), Jean-Paul Gaster (CLUTCH), Steve Gorman и Marc Paul.

Трек-лист:

01. Cross Off (feat. Chester Bennington)

02. Sworn Apart (feat. Jacoby Shaddix)

03. Axis (feat. Mark Lanegan)

04. The Never (feat. Chuck Billy + Jake Oni)

05. Save Defiance (feat. Myles Kennedy)

06. Blur (feat. Mark Morales)

07. Back From The Dead (feat. Josh Todd)

08. Reveal (feat. Naeemah Maddox)

09. Imaginary Days

10. Truth Is Dead (feat. Randy Blythe + Alissa White-Gluz)



LAMB OF GOD Guitarist's 'Anesthetic' Solo Album To Feature Guest Appearances By LINKIN PARK, PAPA ROACH Members






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