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MARK MORTON выпускает струны



MARK MORTON сообщил о сотрудничестве с STRINGJOY и выпуске фирменного сета струн.



Президент фирмы, Scott Marquart: «Мы были рады сотрудничать с Марком, выпуская наш первый фирменный комплект струн для гитары. Я думаю, что музыканты, которые попробуют этот комплект, сразу же заметят то, что так нравится Mark - отличная игра на верхних ладах, в сочетании с большой энергетикой на нижних ладах и стабильным сбалансированным тоном, который подходит как для блюзовых соло, так и для металлических риффов»







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