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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Mark Morton

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3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD

19 мар 2019 : 		 MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a

17 мар 2019 : 		 Видео с первого концерта MARK MORTON

6 мар 2019 : 		 Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington

6 мар 2019 : 		 MYLES KENNEDY в новом треке MARK MORTON

13 фев 2019 : 		 MARK MORTON нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура

14 янв 2019 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Честер был рад сделать что-то тяжелее LINKIN PARK»

9 янв 2019 : 		 Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD

15 дек 2018 : 		 Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD
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|||| сегодня

MARK MORTON выпускает струны



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MARK MORTON сообщил о сотрудничестве с STRINGJOY и выпуске фирменного сета струн.

Президент фирмы, Scott Marquart: «Мы были рады сотрудничать с Марком, выпуская наш первый фирменный комплект струн для гитары. Я думаю, что музыканты, которые попробуют этот комплект, сразу же заметят то, что так нравится Mark - отличная игра на верхних ладах, в сочетании с большой энергетикой на нижних ладах и стабильным сбалансированным тоном, который подходит как для блюзовых соло, так и для металлических риффов»




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