сегодня



Видео с первого концерта MARK MORTON



MARK MORTON выступлением тринадцатого марта в The Broadberry, Richmond, Virginia, открыл сольный тур в поддержку дебютного альбома. В качестве специального гостя в концерте был задействован коллега Mark'a по LAMB OF GOD, Randy Blythe:



01. Back From The Dead



02. Dave Defiance



03. Sworn Apart



04. Axis



05. The Never



06. Blur



07. Imaginary Days



08. Reveal



09. The Truth Is Dead (feat. Randy Blythe)



10. Cross Off (dedicated to Chester Bennington)



















+1 -1



( 1 )





просмотров: 264